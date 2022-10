Renault Austral: scheda tecnica del nuovo Suv francese

Si aprono in Italia gli ordini per la Renault Austral. L’inziativa segue l’avvio delle prenotazioni dello scorso giugno, aprendo così ufficialmente la carriera commerciale del modello. I listini offrono allestimenti con prezzi compresi tra 32.000 e 44.000 euro e non sono più previste motorizzazioni a gasolio: la scelta è solo tra mild e full hybrid benzina.

Le prime consegne sono previste a dicembre. Scopriamola nel dettaglio.

Scheda tecnica e dettagli Reanult Austral

Il nuovo SUV Renault Austral Hybrid offre proporzioni equilibrate grazie ad un frontale deciso e a una singolare firma luminosa. Un tetto nero brillante mette in risalto l’elegante linea della vettura, mentre gli elementi di protezione laterale a contrasto ne rafforzano la silhouette decisamente muscolosa.

Lunga 4,51 metri, larga 1,83, alta 1,62 e con passo di 2,67 si inserisce in un segmento che comprende, tra le altre, Alfa Romeo Tonale, Citroen C5 Aircross, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Opel Grandland e Volkswagen Tiguan.

Mossa esclusivamente da motorizzazioni elettrificate, la Renault Austral ha listino a partire parte da 32.000 per la versione Equilibre abbinata al 1.2 3 cilindri mild-hybrid da 130 CV e arriva ai 44.000 della top di gamma Iconic Esprit Alpine con il powertrain full hybrid da 200 CV.

Allestimenti e scheda tecnica Renault Austral

In totale gli allestimenti previsti per la Austral sono 5: Equilibre, Techno, Techno Esprit Alpine, Iconic e Iconic Esprit Alpine, equipaggiati in questo modo:

Equlibre: calandra, cromata, inserti in nero lucido, luci LED, display centrale da 9”, strumentazione digitale da 12,3″, assistenza al parcheggio posteriore e sistema keyless.

Techno: cerchi in lega da 19” diamantati neri, sedili in pelle e tessuto, luci d’ambiente interne, monitor centrale da 12,” con sistema OpenR Link con navigazione con Google Maps, divano posteriore scorrevole e abbattibile 1/3 – 2/3.

Iconic: cerchi in lega da 20″, carrozzeria bicolore con tetto a contrasto, luci posteriori a LED con effetto 3D, sedile guidatore con regolazioni elettriche e massaggio, sedili anteriori riscaldati, portellone posteriore motorizzato, telecamere a 360°, cruise control adattivo.

Gli allestimenti Esprit Alpine, al debutto per Renault, aggiungono cerchi in lega specifici da 20”, cornice dei finestrini nero lucido, luci posteriori con effetto 3D, sedili in Alcantara e volante in pelle nappa.

Motorizzazioni Renault Austral

Come detto la Renault Austral è disponibile unicamente con motorizzazioni elettrificate: il 1.2 mild hybrid 48V da 130 CV, 1.3 mild hybrid 12V da 160 CV e il 1.2 E-Tech full hybrid da 200 CV. Per tutte è prevista la trazione anteriore e il cambio automatico, esclusa la versione da 130 CV disponibile con il cambio manuale.

