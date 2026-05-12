Debutto di Hongqi in Italia: EMC Auto distribuirà due modelli premium

L’ingresso ufficiale di Hongqi nel mercato italiano è stato annunciato attraverso un accordo di distribuzione esclusiva siglato con EMC Auto. Si tratta di un passo strategico per portare in Italia due vetture di alta gamma che saranno esposte al pubblico durante l’Automotive Dealer Day di Verona, in programma dal 19 al 21 maggio. L’operazione non prevede una rete commerciale diretta del costruttore cinese sul territorio, ma punta invece su un partner locale con esperienza nell’importazione e nella gestione di marchi esteri.

Il movimento di Hongqi fuori dalla Cina segue una crescita internazionale già avviata: il marchio è presente in Paesi europei come Norvegia, Paesi Bassi e Polonia e ha registrato numeri significativi a livello globale. Dietro a questa espansione c’è la volontà di trasformare un nome storico in Cina in una proposta credibile per il cliente premium europeo, affiancando modelli a trazione elettrica e tecnologie avanzate a un’immagine di lusso rinnovata.

L’accordo con EMC Auto e il debutto italiano

La responsabilità della distribuzione spetterà a EMC Auto, società bresciana che ha maturato esperienza nell’importazione di marchi cinesi. L’intesa prevede la commercializzazione iniziale di due modelli di fascia alta e l’esposizione pubblica durante l’evento di settore a Verona. Per EMC Auto questa partnership rappresenta un’occasione per rafforzare il proprio portafoglio e proporre in Italia un brand luxury che punta su design e contenuti tecnologici distintivi.

Cosa sarà mostrato a Verona

All’Automotive Dealer Day saranno visibili le vetture scelte per il lancio italiano: tra i modelli già annunciati a livello europeo figura il EHS5, un SUV elettrico pensato per il mercato occidentale con un’autonomia che può arrivare fino a 550 km WLTP e funzioni di ricarica rapida. La gamma europea di Hongqi include inoltre berline come l’EH7 e SUV di diversa taglia (tra cui E-HS9 ed EHS7), soluzioni che aiutano a delineare il posizionamento del marchio tra le proposte premium elettrificate.

Origini, identità e direzione stilistica

Fondata nel 1958, Hongqi (il cui nome significa Bandiera Rossa) è storicamente conosciuta per le limousine che hanno accompagnato le cariche istituzionali cinesi. Negli ultimi anni il marchio ha ricalibrato l’identità puntando su SUV elettrici e tecnologie di bordo, desideroso di passare dall’immagine di auto di rappresentanza a quella di produttore globale di auto premium. A guidare questo rilancio sul piano estetico è stato chiamato Giles Taylor, ex responsabile del design di Rolls-Royce, per trasferire alle vetture un linguaggio stilistico più vicino ai gusti occidentali.

Design e posizionamento

La scelta di un direttore creativo con esperienza europea sottolinea l’intento di Hongqi di competere con i brand premium tradizionali. L’approccio combina elementi di lusso visivo con tecnologie elettriche e connettività avanzata: il risultato è un’offerta che cerca di coniugare qualità percepita e contenuti tecnici, puntando su un posizionamento distintivo nel segmento premium.

Produzione, alleanze e ambizioni commerciali

Sul fronte produttivo Hongqi sta valutando percorsi di localizzazione in Europa che potrebbero coinvolgere collaborazioni industriali con gruppi come Stellantis. Tra le ipotesi circolate figurano la possibilità di impiegare stabilimenti in Spagna, con riferimento alla sede di Saragossa, o altre strutture europee; non è esclusa nemmeno l’opzione italiana, quale l’impianto di Cassino, sebbene siano tutte soluzioni al momento esplorative.

Obiettivi di vendita e sfide

La strategia commerciale di Hongqi punta a un’espansione significativa: nei piani sono previsti il lancio di numerosi modelli ibridi ed elettrici e una presenza diretta in diversi Paesi europei. I risultati recenti mostrano una tendenza al rialzo delle vendite a livello globale (con cifre rilevanti anche nel 2026) e target ancora più ambiziosi per il 2026 e gli anni successivi. Tuttavia, l’ingresso in mercati maturi comporta la sfida di confrontarsi con marchi premium storici e con una crescente offerta cinese, oltre a richiedere investimenti in rete commerciale, assistenza e comunicazione per conquistare fiducia e quota di mercato.

Per EMC Auto il lancio di Hongqi rappresenta dunque sia un’opportunità commerciale sia un banco di prova operativo: la capacità di introdurre con successo un marchio nuovo al pubblico italiano passerà per la qualità dell’offerta, la rete di vendita e post-vendita e la percezione che i clienti avranno della proposta. L’appuntamento a Verona offrirà le prime risposte sul potenziale di Hongqi in Italia e sul posizionamento che il brand potrà conquistare nel segmento premium.