desmo450 mx: test in pista e corso con ducati milano

Ducati Milano organizza una giornata dedicata agli appassionati di fuoristrada. L’iniziativa offre la possibilità di provare la Desmo450 MX, la prima motocross di serie firmata Ducati. L’evento si svolge venerdì 27 e sabato 28 febbraio al Circuito Max Land di Chignolo Po (PV). Si rivolge sia ai neofiti del motocross sia a piloti in cerca di sensazioni da gara.

La proposta prevede prove su pista con sistemi di sicurezza e supporto tecnico. Un istruttore qualificato seguirà le sessioni. È possibile prenotare uno slot per la prova e selezionare il livello di difficoltà più adatto all’esperienza individuale.

La moto: caratteristiche e sensazioni in sella

La prova prosegue con un’analisi delle soluzioni tecniche pensate per l’uso agonistico e per le uscite prolungate. La transizione dalla prenotazione dello slot alla descrizione delle sensazioni in sella è immediata, grazie a scelte progettuali mirate alla facilità d’uso.

Tecnologia e comfort

Il motore integra una gestione elettronica dedicata all’offroad. Il sistema offre più mappe di trazione per modulare l’erogazione in funzione di fondo e aderenza. Le mappature si selezionano tramite un comando sul manubrio e incidono sulla progressività della coppia.

La ciclistica privilegia stabilità e maneggevolezza. Il telaio è tarato per consentire traiettorie nette senza richiedere sforzi eccessivi al pilota. La sospensione anteriore e posteriore garantisce controllo sui rilanci e assorbimento delle asperità.

Ergonomia e protezione completano il progetto. La posizione di guida favorisce il trasferimento di carico e la mobilità sulle pedane. La sella e il serbatoio sono sagomati per facilitare gli spostamenti in piedi durante le fasi più impegnative.

Dal punto di vista pratico, la moto conserva soluzioni orientate all’affidabilità. Componenti facilmente accessibili semplificano manutenzione e interventi in pista. Questo approccio riduce i tempi di fermo e aumenta la disponibilità operativa durante le giornate di test.

Le impressioni raccolte nelle tornate successive al primo contatto confermano l’efficacia delle scelte tecniche. Ulteriori prove sul campo approfondiranno il comportamento in condizioni estreme e l’adattabilità delle mappe di trazione.

In continuità con le prove in pista, la Desmo450 MX integra soluzioni pratiche pensate per l’utente e per l’uso agonistico. Le sospensioni tarabili consentono regolazioni rapide in funzione del fondo e dello stile di guida. L’ergonomia è studiata per il motocross e facilita il controllo durante le fasi di accelerazione e frenata. Il traction control dispone di quattro livelli di intervento più l’opzione off, permettendo di adattare la risposta della moto ai diversi terreni e ai gradi di esperienza del pilota. Queste caratteristiche agevolano l’apprendimento e contribuiscono a migliorare la sicurezza in pista.

L’evento: organizzazione e formula delle prove

La giornata di test si è svolta al circuito già utilizzato nelle prove precedenti, con sessioni programmate per coppie di piloti. Ogni turno prevedeva giri liberi, esercizi su fondo smosso e prove di accelerazione cronometrate. Il piano organizzativo ha riservato spazio a briefing tecnici e a interventi dei tecnici per le regolazioni in loco. I partecipanti hanno avuto a disposizione assistenza per le tarature e per l’installazione delle mappe di trazione, in modo da confrontare le impostazioni in condizioni omogenee.

In continuità con le prove tecniche e le tarature in pista, l’appuntamento si svolge venerdì 27 e sabato 28 febbraio al Circuito Max Land. L’organizzazione mette a disposizione motocicli per le prove su due tracciati distinti. Il primo è concepito per i neofiti e per chi non possiede una licenza, con percorsi meno impegnativi e assistenza continuativa. Il secondo è riservato a piloti esperti intenzionati a sfruttare la moto al limite, con spazi più ampi per esercitazioni di salto e lavoro sulla guida agonistica.

Requisiti e accesso

L’evento è aperto sia ai possessori di licenza FMI in corso di validità sia ai non possessori. Per i non titolari di licenza è previsto un circuito dedicato ai principianti con supporto tecnico in pista. La partecipazione richiede la prenotazione dello slot attraverso la procedura indicata dall’organizzazione.

Si raccomanda la dotazione di abbigliamento tecnico adeguato e, se disponibile, casco e protezioni personali. Il personale tecnico sarà presente per assistenza alle tarature e per l’installazione delle mappe di trazione, consentendo il confronto delle impostazioni in condizioni omogenee.

Supporto in pista e formazione

In continuità con le tarature e le installazioni delle mappe, la supervisione tecnica sarà affidata a Luca Tavernari, istruttore certificato della Mud Academy.

L’intervento dell’istruttore comprende esercizi pratici mirati a migliorare assetto e traiettoria, consigli per la posizione in sella e indicazioni per la gestione di frizione e gas. Le lezioni includono inoltre tecniche per affrontare salti e curve in appoggio, adattate al livello del partecipante.

La presenza di un docente qualificato riduce i tempi di apprendimento e incrementa la sicurezza in pista. L’attività didattica è modulata per accompagnare sia piloti esperti sia neofiti verso un migliore controllo della moto e un uso più efficiente delle regolazioni.

Informazioni pratiche e contatti

I dettagli logistici e i riferimenti per la segreteria organizzativa sono disponibili sui canali ufficiali dell’evento e dell’associazione promotrice. Per motivi di sicurezza e omogeneità delle prove, l’organizzazione fornirà indicazioni sulle procedure di accesso alla pista e sui requisiti tecnici obbligatori per i mezzi e i partecipanti.

Sede, contatti e logistica

L’organizzazione ha stabilito come punto operativo Ducati Milano, con sede principale in via Marcellino Ammiano 1 a Milano e filiale a Sesto San Giovanni, viale Italia 476. Sul posto sarà presente personale di officina per assistenza tecnica e per le regolazioni delle moto prima delle prove.

Per informazioni e prenotazioni l’organizzazione mette a disposizione i numeri ufficiali della concessionaria e un indirizzo email dedicato. I riferimenti utili sono forniti dall’ente promotore e devono essere consultati per dettagli logistici e modalità di accesso alla struttura.

Prenotazioni e requisiti di partecipazione

I partecipanti sono invitati a prenotare con anticipo lo slot disponibile e a verificare le condizioni di partecipazione indicate dall’organizzazione. L’evento consente di provare in sicurezza la Desmo450 MX, un modello sviluppato per uso motocross, sotto la supervisione di professionisti del settore.

In continuità con le procedure di accesso e i requisiti tecnici già comunicati, l’organizzazione fornirà istruzioni operative sul luogo riguardo a sicurezza, documentazione obbligatoria e controlli tecnici preliminari. Il personale di officina rimarrà a disposizione per ogni adeguamento necessario ai mezzi prima delle uscite in pista.

Per ulteriori dettagli logistici e sulle modalità di prenotazione il riferimento rimane la rete di assistenza Ducati in Lombardia.

Per informazioni e prenotazioni contattare Ducati Milano ai recapiti ufficiali: telefono +39 02 84170969, email [email protected].

In alternativa contattare la filiale Ducati Sesto San Giovanni: telefono +39 02 2440471, email [email protected].