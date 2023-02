Dove cambiare l’olio dell’auto: una pratica guida

Il cambio dell'olio è estremamente importante. Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Dovete cambiare l’olio dell’auto ma non sapete dove farlo? Il cambio olio è estremamente importante e vi permetterà di guidare in sicurezza, oltretutto prevenendo danni irreparabili.

In questo articolo riepilogheremo una serie di informazioni essenziali, in modo da sapere come comportarvi.

Ogni quanti km fare il cambio olio?

Il cambio olio andrebbe fatto generalmente ogni 10.000 o 15.000 km. Per alcune auto si può anche arrivare a 25.000 km, ma è sempre bene controllare regolarmente il livello dell’olio nel frattempo.

In questo modo non avrete problemi e potrete rabboccarlo quanto prima. Vediamo come controllare il livello manualmente.

Come controllare personalmente il livello dell’olio

Per controllare il livello dell’olio avrete bisogno di un panno o di un fazzoletto.

L’auto dovrà essere spenta e parcheggiata su una superficie piana. Per evitare di sporcarvi potreste indossare dei guanti monouso. Fatto ciò, aspettate una decina di minuti prima di procedere.

Aprite il cofano, poi individuate l’asticella legata all’olio motore. Estraetela e pulitela con il panno, poi inseritela ed estraetela per la seconda volta. Ora potete controllare gli indicatori posti sull’asticella.

Prima di rabboccare l’olio, assicuratevi che sia perfettamente compatibile con il motore della vostra auto. Il modello sarà scritto sul libretto di manutenzione dell’auto, così non vi sbaglierete.

Dove cambiare l’olio dell’auto?

Il cambio olio si può effettuare presso un benzinaio o un’officina autorizzata. Come anticipato prima, assicuratevi di acquistare l’olio che sia perfettamente compatibile con la vostra auto. In alternativa, potete fare il rabbocco manualmente, ma non esagerate con le quantità e rispettate le indicazioni.

Vi ricordiamo che è una procedura estremamente importante e da non trascurare, altrimenti potrebbero subentrare gravi problemi. Con la giusta manutenzione, la vostra auto godrà di ottima salute per molti anni.

