DR 6 2023: interni, dimensioni, recensioni e prezzo

DR 6 2023, un insieme breve di numeri e lettere che comporta grandi novità sul piano degli interni, delle dimensioni, ma anche sul livello delle recensioni e del prezzo. Sembra di trovarsi di fronte ad uno di quegli SMS che andavano di moda nei primi anni Duemila, quando pagavamo le lettere ed invece ci troviamo di fronte ad un SUV.

L’azienda non è ancora fra le più conosciute. DR, infatti, è stata fondata nel 2006 ed è un punto d’incontro fra Cina e Italia. Qui, le automobili vengono finanziate dalla gigante nazione orientale ma sono prodotti che potremmo definire come “Made in Italy”. La sede in cui vengono prodotti i modelli è nell’Italia centrale, ad Isernia, nel Molise.

Questo suv si presenta molto positivo e potrebbe rivelarsi la scelta giusta. Scopri gli interni, le dimensioni, le recensioni e il prezzo del DR 6 2023.

DR 6 2023: interni e dimensioni

Per individuare cosa ci cela sotto il cofano del suv italo-cinese non serve andare molto lontano. Le scelte, infatti, sono piuttosto limitate ma ne vale la pena. Le motorizzazioni selezionate sono classiche ma proprio per questo già testate. Si tratta di una potenza 1.5 turbo a benzina di serie. Può tuttavia essere anche disponibile a metano o a Gpl come optional, le marce sono 5 manuali e questo modello ha la trazione anteriore.

La DR è lunga 4,5 metri, larga 1,84 metri e alta 1,74. Dimensioni che la collocano all’interno della categoria “C-Suv”, un crossover dalle medie dimensioni e dall’aspetto che ritroverete piuttosto familiare. L’ispirazione, infatti, viene dalla Chery Twiggo 5. Il suo design riprende le linee moderne ma non semplici, in quanto l’aspetto della DR 6 è comunque ricercato e dal profilo sportivo. I dettagli sono cromati e i cerchi sono sportivi, realizzati in lega da 18 ” di serie, ma disponibili anche di 20 ” come optional. C’è inoltre anche la possibilità di andare a scegliere – sempre con trattamento optional – la verniciatura con tettuccio nero e bicolore come va per la maggiore.

L’abitacolo è spazioso, con una plancia che di nuovo non ha nulla ma è comoda e piacevole. In dotazione abbiamo il tettuccio apribile, la temperatura monozona automatica, apertura e messa in moto senza chiave nel motore, la telecamera di retromarcia ma anche i sensori di parcheggio posteriori.

L’infotainment è ottimo, c’è il MirrorLink che permette di far vedere lo schermo del vostro smartphone sul display dalla dimensione di 8 pollici sistemato sulla plancia. Come optional sono a disposizione dei rivestimenti in pelle Nabuk con le cuciture fatte personalmente a mano.

DR 6 2023: le recensioni

Le recensioni sono molteplici e discordanti. C’è a chi piace l’assetto confortevole della vettura, chi i materiali utilizzati per gli interni, chi afferma come siano comodi i sedili in pelle. Dall’altro lato, c’è chi ritiene come il sistema di infotainment non sia rapidissimo, chi afferma come il motore non sia pronto ai bassi regimi. E ancora, chi dice che potrebbe essere perfezionata la risoluzione della telecamera posteriore.

Il prezzo della DR 6 2023

Il prezzo è ragionevole e parte da 27.900 euro.