Con la presentazione di questo "prototipo", destinato all'uso interno, DS ci accompagna in un viaggio negli abitacoli di domani.

DS sta lavorando a un nuovo schermo. L’automobile moderna è un prodotto del progresso, ma presenta anche alcuni difetti. Come la sottomissione spesso irrazionale al dio “schermo” (dimensioni, numero…). Ma la guida è prima di tutto una questione di strada (traffico, paesaggio). E l’industria deve essere in grado di offrire qualcosa di più di un’atmosfera da scaffale di computer.

Questa è una delle convinzioni di Thierry Metroz, responsabile del design DS, che ha lavorato a lungo con i suoi team su questo tema e che svela questo M.i.21, “un manifesto stilistico e tecnologico”, normalmente ad uso interno. Prodotto nel 2021, questo prototipo di cabina sperimenterà l’architettura e le funzionalità che emergeranno tra cinque anni per formare “una visione unica dell’arte del viaggio francese”, promette il designer.

Sebbene non si tratti di privare i clienti del marchio dei vantaggi della tecnologia digitale (connettività, assistenza alla guida), l’elemento di disturbo deriva dal modo in cui vengono visualizzati. Le informazioni vengono proiettate su un pannello ottico praticamente invisibile o sembrano fluttuare sullo sfondo di un pannello in tessuto di pelle, a seconda che siano pratiche (navigazione, parametri di guida, autonomia residua) o più divertenti (intrattenimento, grafica animata).

DS sta lavorando a un nuovo schermo dalle caratteristiche particolari

Naturalmente, come standard, la leggibilità di un tale display sarà una sfida, date le variazioni di luce ambientale. Ma Thomas Bouveret, responsabile degli interni di DS, è fiducioso: “Avremo una soluzione efficace entro il 2026-2027 e passeremo a una nuova fase nel 2030. […] Questo è uno dei punti di forza di questo strumento di ricerca, che ci permette di spiegare al resto dell’azienda dove stiamo andando, ma anche di sfidare i produttori di attrezzature e persino la nostra stessa ingegneria, che ha anche il compito di limitare la diversità, fonte di costi […]”.

Questo M.i.21 è stato un acceleratore dello sviluppo con, contrariamente a una concept car, tempi più brevi e la scelta di soluzioni che sappiamo essere industrializzabili”.

Logicamente, i comandi vocali e gestuali – già visti in BMW – e un touchpad che sembra fatto di cristallo, sono utilizzati per navigare nei menu e selezionare le funzioni.

