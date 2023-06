La DS3 tornerà alla silhouette da berlina bassa che ha funzionato così bene. Non si cambia una squadra vincente. Questa massima si è dimostrata valida, nonostante il marchio premium francese DS, quando si è trattato di sostituire la DS3 nel 2019, abbia ceduto al richiamo delle sirene del SUV urbano.

In teoria, questa silhouette alta e slanciata, in voga su tutti i mercati mondiali, dovrebbe piacere al maggior numero di persone possibile.

In realtà, la DS3 Crossback, diventata DS3 tout court con il restyling del 2022, ha convinto molto meno del suo predecessore. Forse a causa delle sue dimensioni di 4,13 m, che la rendono il modello più piccolo del segmento quando la Peugeot 2008 raggiunge i 4,30 m? In ogni caso, non ha avuto un grande successo e difficilmente ripeterà il successo commerciale della hatchback, che ha venduto oltre 500.000 unità in dieci anni.

DS3 (2026), una terza generazione con Mini elettrica e Fiat 500 nel mirino

Nel 2026, il marchio DS offrirà una terza versione che sarà 100% elettrica. Da quel momento in poi, una carrozzeria alta non sarà più la panacea per garantire un’autonomia decente. Sarà più appropriata una city car tradizionale di statura inferiore. La base sarà la piattaforma tecnica STLA Small di Stellantis, che è di fatto un’evoluzione della CMP inaugurata dalle attuali Peugeot 208 e Opel Corsa. Nella divisione premium del colosso automobilistico, la futura DS3 condividerà la sua base con la Lancia Ypsilon, che debutterà il prossimo anno.

Sebbene sia logico aspettarsi una macchina elettrica con 156 CV sotto il cofano, sarà possibile equipaggiarla con propulsori fino a 245 CV. Una potenza sufficiente per metterla alla pari con la futura Alpine A290, con un possibile ritorno della DS3 Racing! Mentre le versioni più sagge saranno destinate alla Mini e alla Fiat 500e.

