DS9 Opera Première: una berlina a più di 80.000 euro

La DS9 può non essere vista sulle nostre strade, ma non è stata dimenticata da DS. Il marchio la riporta alla ribalta con una nuova serie speciale, chiamata Opera Première. Questa variante è ultra-equipaggiata: tutti gli equipaggiamenti disponibili sul modello sono di serie.

DS9 Opera Première: la berlina ibrida francese a più di 80.000 euro

Oltre alle tecnologie già presenti sul livello Rivoli +, come la guida autonoma di livello 2 o le sospensioni attive abbinate a una telecamera, l’Opera Première riceve la visione notturna, l’assistenza al parcheggio, il tetto apribile elettrico, l’impianto hi-fi Focal Electra e i sedili DS Lounge (con un grande bracciolo al centro della panca).

Questa edizione speciale è disponibile in un nuovo colore, Whisper, una tonalità scura con riflessi viola. All’interno, il cruscotto e i pannelli delle portiere sono rivestiti in pelle Nappa grigio perla. La pelle è utilizzata anche sui sedili con un motivo a cinturino. Il rivestimento del tetto è in Alcantara.

Questa variante è disponibile con due motori ibridi plug-in E-Tense: il 250 CV a trazione anteriore e il 360 CV a trazione integrale. Con una batteria da 15,6 kWh, la versione da 250 CV ha un’autonomia elettrica di 73 km. La versione da 360 CV dichiara un tempo da 0 a 100 km/h di 5,6 secondi. Si noti che questi sono gli unici due motori rimasti in catalogo per l’intera gamma.

Giocando la carta “tutti gli optional inclusi”, Opera Premiere fa lievitare il prezzo. La E-Tense 250 costa 76.800 euro. La versione E-Tense 4×4 da 360 CV costa 86.650 euro. È un’esperienza che apre gli occhi per un salone francese!

