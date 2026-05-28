Ducati Collezione 100: la celebrazione del centenario in dieci moto numerate

Per celebrare il proprio secolo di vita, Ducati ha progettato una serie di modelli che guarda al passato con occhio contemporaneo: la Collezione 100 include dieci moto, ognuna prodotta in soli 100 esemplari numerati, caratterizzate da livree che rievocano momenti iconici della storia della casa di Borgo Panigale. L’intento è duplice: omaggiare i modelli che hanno segnato l’immaginario dei fan e offrire soluzioni tecniche e materiali premium che rendano ogni pezzo desiderabile anche dal punto di vista prestazionale.

Un filo cromatico e materiali distintivi

Il denominatore comune della Collezione è un motivo estetico preciso: il colore scelto come firma è il bronzo, applicato con cura su elementi funzionali come le pinze freno Brembo, gli anelli del tappo serbatoio e le targhette numerate. La ricerca della tonalità corretta ha richiesto uno sviluppo specifico per garantire resistenza alle alte temperature e coerenza visiva. Le selle, per la maggior parte dei modelli, sono rivestite in alcantara, materiale che coniuga estetica e confort; l’unica eccezione è la XDiavel V4 100, che opta per una pelle selezionata coerente con la sua anima custom.

Accessori e personalizzazione da collezione

Ogni moto della serie viene consegnata con un kit esclusivo: un telo coprimoto e un cavalletto coordinati, due opere d’arte che accompagnano il veicolo e un pacchetto di abbigliamento tecnico (giacca e casco) abbinati alla livrea. Inoltre, molte unità montano particolari tecnici dedicati, come il coperchio frizione in fibra di carbonio o componenti ricavate dal pieno.

Novità tecniche: frizione a secco e scelte ingegneristiche

Oltre all’estetica, Ducati ha inserito nella Collezione 100 alcuni sviluppi tecnici importanti. Tra questi spicca l’introduzione della frizione a secco su diversi modelli con motore V2, una soluzione che migliora il feeling di cambiata e richiama scelte tipiche delle moto da competizione. La frizione a secco è montata sulle versioni Panigale, Hypermotard e Monster, mentre non è prevista sulla DesertX per ragioni tecniche legate al suo specifico progetto adventure.

Packaging e valore da collezione

Dal punto di vista commerciale, le moto della Collezione 100 si collocano nella fascia premium: i prezzi partono da circa 28.000 euro per la versione Scrambler e arrivano fino a circa 100.000 euro per la Panigale V4S 100, cifre che riflettono sia la tiratura limitata sia l’esclusività dei materiali e dei kit inclusi.

Le dieci muse: ispirazioni e riferimenti storici

Ogni modello riprende la grafica e il carattere di una moto che ha fatto la storia del marchio. La Panigale V4 S 100 omaggia la 750 Imola Desmo del 1972, celebre per la vittoria alla 200 Miglia di Imola; la Panigale V2 S 100 richiama la 750 Super Sport Desmo del 1975 legata all’era di Bruno Spaggiari. La Streetfighter V4 S 100 recupera i contrasti nero-oro della 900 Sport Desmo Darmah del 1979, completa della testa di tigre che ne era il simbolo grafico.

Altri richiami iconici

Tra gli altri riferimenti: il Monster 100 trae spunto dal Monster S4Rs Tricolore del 2008, mentre la XDiavel V4 100 ripropone le tinte della 750 Super Sport “California Hot Rod” del 1977, la moto che fece storia a Daytona con Cook Neilson. La Diavel V4 RS 100 si ispira alla 900 Replica del 1979, mentre la Multistrada V4 RS 100 recupera l’immagine della 500 SL Pantah. Lo Scrambler 100 guarda alla 250 Scrambler pensata per il mercato statunitense, la Hypermotard V2 SP 100 richiama le versioni endurance derivate dall’860 e la DesertX V2 100 utilizza i codici cromatici della Pantah “Ice” in una resa adventure che suscita curiosità.

Perché interessa ai collezionisti e agli appassionati

La Collezione 100 è pensata sia per chi cerca una moto da guidare sia per chi desidera un oggetto da collezione: la combinazione di tiratura limitata, numerazione, materiali premium e rimandi storici crea un valore percepito elevato. Il kit dedicato e le soluzioni tecniche, come la frizione a secco su alcuni modelli, arricchiscono ulteriormente l’offerta rendendo ogni esemplare unico sia esteticamente che meccanicamente.

In sintesi, la Collezione 100 rappresenta un viaggio attraverso la memoria di Ducati, reinterpretata con tecnologie e finiture che la rendono contemporanea: un equilibrio tra nostalgia e innovazione che parla tanto ai puristi quanto ai nuovi appassionati.