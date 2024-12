Dominio Ducati nella stagione 2024

La stagione 2024 di MotoGP ha visto la Ducati affermarsi come la vera regina della pista, con un dominio senza precedenti. Con 19 vittorie su 20 gare, la casa di Borgo Panigale ha superato ogni aspettativa, lasciando gli avversari a inseguire. L’unica eccezione è stata il GP delle Americhe, vinto dall’Aprilia, ma per il resto, la Ducati ha monopolizzato i podi, conquistando ben 14 posizioni sul podio. Gigi Dall’Igna, general manager di Ducati, ha espresso la sua incredulità riguardo ai risultati ottenuti, sottolineando come il 2024 sia stato un anno straordinario, addirittura migliore del 2023.

Le statistiche impressionanti del 2024

Le statistiche parlano chiaro: la Ducati ha raggiunto traguardi che sembravano impossibili. Dall’Igna ha ricordato l’emozione provata quando, per la prima volta sotto la sua gestione, la Ducati ha monopolizzato il podio a Valencia. Questo successo è stato ripetuto ben 14 volte durante la stagione, un risultato che dimostra la superiorità della moto e del team. Un altro dato significativo è stato il fatto che nella Sprint in Thailandia, ben 8 piloti Ducati hanno occupato le prime 8 posizioni, evidenziando la competitività e la qualità delle moto della casa italiana.

La nuova coppia di piloti: Bagnaia e Marquez

Con l’arrivo di Marc Marquez nel team ufficiale Lenovo Ducati, le aspettative per la stagione 2025 sono alle stelle. Dall’Igna ha spiegato che la coesistenza tra Bagnaia e Marquez potrebbe rivelarsi vincente, poiché entrambi sono campioni esperti e determinati. Durante i test a Barcellona, i due piloti hanno mostrato sensazioni simili, il che è un buon segno per il lavoro di squadra. Dall’Igna ha anche evidenziato le differenze nel loro stile di guida: Bagnaia tende a staccare tardi, mentre Marquez ha una maggiore velocità in curva. Tuttavia, entrambi sanno cosa serve per vincere un campionato del mondo, il che potrebbe rivelarsi decisivo per il successo della Ducati nel 2025.