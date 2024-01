La Ducati Panigale V2 sembra offrire agli utenti tutto ciò che serve per godersi la moto sportiva senza l'impegno che occorre per gestire una "mille".

La Ducati Panigale V2 non è altro che la “vecchia” Panigale 959. La nuova denominazione è arrivata da un rinnovamento estetico che l’ha resa molto vicina alla Panigale V4. Inoltre, è diventata molto interessante nel momento in cui le classiche supersportive medie 600 cc a quattro cilindri come la Yamaha R6 (disponibile solo per uso su pista) o la Kawasaki Ninja 636 non sono più esistite, almeno per quanto riguarda l’Italia. Scopriamo ora prezzo, velocità massima e scheda tecnica della Ducati Panigale V2.

Velocità massima e scheda tecnica

L’elemento centrale – nel vero senso della parola – della Panigale V2 è il motore bicilindro Superquadro a V di 90 gradi e da 955 cc. Esso eroga 155 cavalli a 10750 giri/min e sviluppa una coppia di 104 Nm a 9000 giri/min. In questo modo, offre una potenza talmente elevata che tocca una velocità massima di 270 km/h.

Il motore è posto come elemento strutturale. La testa è infatti fissata direttamente al telaio, che è un monoscocca Front-Frame in lega di alluminio che funge anche da Air-box. Il resto della parte ciclistica è composto:

all’anteriore, da una forcella Showa BPF rovesciata con steli da 43 mm in acciaio cromato completamente regolabile

completamente regolabile al posteriore da un ammortizzatore Sachs regolabile. Il posteriore termina con il forcellone monobraccio in acciaio.

L’impianto frenante marchiato Brembo è costituito da pinze anteriori M4.32, una coppia di dischi anteriori da 320 mm e un disco singolo posteriore da 245 mm. Le misure degli pneumatici sono di 120/70 all’anteriore e di 180/60 al posteriore con cerchi da 17 pollici.

Passando alla parte elettronica, troviamo una piattaforma inerziale a 6 assi che rileva gli angoli di rollio, beccheggio e imbardata nello spazio, completata da un pacchetto elettronico ricco: ABS Cornering EVO, Anti-impennata EVO, controllo freno motore EVO, controllo di trazione EVO 2 e cambio elettronico up/down EVO 2. Sono disponibili tre Riding Modes chiamate Street, Sport e Race, che non modificano il valore di potenza ma agiscono sull’erogazione del motore e sui controlli già citati.

Prezzo della Ducati Panigale V2

Dopo aver visto la velocità massima e tutta la scheda tecnica della Ducati Panigale V2, è giunta l’ora di scoprire il prezzo. La moto è disponibile presso i rivenditori Ducati ad un prezzo di 17.990 euro. Essa può essere acquistata in due colorazioni: la classica totalmente rossa e la “White Rosso”, arrivata nella seconda metà del 2020.