Un evento atteso per i fan di Ducati

Il , il celebre paese di Madonna di Campiglio ospiterà l’evento Campioni in Pista, un momento cruciale per la Ducati e i suoi appassionati. Questo evento segna l’inizio ufficiale della nuova stagione sportiva, un’occasione per celebrare i successi passati e presentare le novità che caratterizzeranno il futuro. Con un mese e mezzo di attesa, l’eccitazione cresce tra i fan e gli esperti del settore, pronti a scoprire cosa ha in serbo la casa di Borgo Panigale.

Le aspettative per la stagione 2025

La stagione 2025 si preannuncia ricca di sfide e opportunità. Dopo un’annata di successi, Ducati punta a riconfermare il proprio dominio nel motorsport. I riflettori saranno puntati sulla Desmosedici GP25, la nuova moto che dovrà affrontare la concorrenza agguerrita. I piloti Francesco Bagnaia e Marc Marquez, entrambi con un forte desiderio di vittoria, avranno il compito di riportare il titolo a Borgo Panigale, dopo che Jorge Martin ha conquistato il campionato con un team non ufficiale.

Novità e cambiamenti nel team

Il 2025 segna anche un cambiamento significativo nel team Ducati. Marc Marquez, otto volte campione del mondo, si unisce alla squadra, subentrando a Enea Bastianini, ora in Tech3 con KTM. Questo passaggio rappresenta una grande opportunità per Marquez, che avrà l’occasione di dimostrare il suo valore in un team di prestigio. Inoltre, il team Ducati Aruba.it di World Superbike, con Alvaro Bautista e Nicolò Bulega, è pronto a lottare per il titolo Piloti, dopo aver già conquistato il titolo Team e Costruttori. La competizione con Toprak Razgatlioglu e BMW sarà intensa, rendendo la stagione ancora più avvincente.

Il debutto nella MXGP

Un’altra novità interessante è l’esordio del team Ducati Cross nella classe maggiore del Mondiale, la MXGP. Con la nuova Desmo450 MX in versione racing, i piloti Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini sono pronti a dare battaglia. Questo debutto rappresenta un passo importante per Ducati, che si espande oltre le moto su strada e nel mondo delle competizioni off-road. La curiosità attorno a questo nuovo progetto è palpabile, e i fan non vedono l’ora di vedere come si comporteranno i nuovi piloti.