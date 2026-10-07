Le batterie al litio metallico allo stato solido rappresentano la prossima frontiera per i veicoli elettrici, grazie alla promessa di maggiore sicurezza e densità energetica rispetto alle tradizionali celle con elettrolita liquido. Tuttavia, una minaccia permanente è la formazione di dendriti sottili filamenti metallici che possono perforare l’elettrolita e provocare cortocircuiti. Per ovviare a questo problema, gli scienziati stanno sperimentando elettroliti compositi stratificati progettati per distribuire in modo più uniforme le sollecitazioni meccaniche all’interno della cella.

Parallelamente, la Cina ha inserito nella sua strategia quinquennale 2026-2030 la produzione su larga scala di batterie completamente solide, ma il principale produttore nazionale, CATL segnala che la tecnologia è ancora a un livello intermedio di maturità. Il presidente Robin Zeng ha collocato le batterie allo stato solido al livello 4 su una scala da 1 a 9, indicando che per avviare una produzione di massa occorre raggiungere il livello 9. Questo divario evidenzia le sfide tecniche ed economiche ancora da superare.

Elettrolita composito a strati: principio di funzionamento e risultati di laboratorio

Il concetto è semplice ma ingegnoso: invece di un unico blocco rigido, l’elettrolita è costruito con più strati aventi proprietà meccaniche differenti. Gli strati centrali sono più duri per resistere alla penetrazione del litio, mentre quelli più esterni, a diretto contatto con l’anodo di litio metallico, sono più deformabili per assorbire le variazioni di volume durante la carica e la scarica. Un recente studio ha integrato nanobarre di biossido di titanio solfonato all’interno del composito, ottenendo una tenuta stabile dell’interfaccia per quasi 1.000 ore di funzionamento continuo.

Spessore della membrana e robustezza meccanica

Altre sperimentazioni hanno raggiunto uno spessore della membrana inferiore a 40 micrometri mantenendo comunque la capacità di bloccare la crescita dei dendriti. Ridurre lo spessore dell’elettrolita è cruciale perché consente di inserire più energia nella stessa volume della cella, migliorando l’autonomia del veicolo senza aumentare il peso o le dimensioni. Tuttavia, l’obiettivo di una membrana ultra-sottile non deve compromettere la resistenza meccanica, altrimenti l’interfaccia cederebbe sotto le sollecitazioni operative.

Pressione di assemblaggio e stress meccanico: il ruolo delle interfacce

Le interfacce rimangono il punto più vulnerabile delle batterie allo stato solido. Un contatto troppo rigido può generare micro-vuoti, mentre una pressione eccessiva favoreggia lo scorrimento del litio e concentra lo stress nei punti più deboli, facilitando la formazione di dendriti. La ricerca condotta presso Purdue Engineering ha dimostrato che le sollecitazioni meccaniche influenzano direttamente la creazione di vuoti e depositi aghiformi di litio, innescando un ciclo di degradazione auto-alimentato.

Distribuire lo stress su più strati, come proposto dal nuovo elettrolita composito, non è solo un dettaglio di processo ma una condizione fondamentale per garantire la stabilità a lungo termine della cella. Finché la tecnologia rimarrà confinata a dimostrazioni su singole celle di laboratorio, la transizione verso veicoli commerciali richiederà ulteriori validazioni su scala industriale.

Roadmap cinese 2026-2030 e valutazioni di CATL

Il piano quinquennale pubblicato il 28 settembre da sette enti governativi, tra cui il Ministero dell’Industria, la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e l’Amministrazione nazionale dell’energia, fissa come obiettivo la prima applicazione su larga scala delle batterie allo stato solido entro il 2030. La roadmap individua 19 attività prioritarie suddivise in cinque aree: elettrodi avanzati, nuovi elettroliti, componenti ausiliari, processi di industrializzazione e applicazioni in settori quali navi, aviazione e accumulo di energia.

Nonostante l’ambizione, CATL non prevede una produzione di massa prima del 2030. L’azienda stima la possibilità di lanciare piccoli lotti di celle solide già nel ma per raggiungere una produzione su scala di milioni di veicoli – situata tra i livelli 7 e 8 della scala di maturità – rimangono ostacoli legati a costi elevatisicurezzaaffidabilità e la capacità della filiera di fornire materiali in quantità sufficienti. Robin Zeng ha sottolineato che un livello 9 è necessario per una produzione di massa, evidenziando la distanza tra le aspirazioni politiche e la realtà industriale attuale.