Elon Musk e il maxi-compenso: la battaglia legale continua

Il contesto della controversia

La questione del maxi-compenso di Elon Musk, pari a 56 miliardi di euro, continua a sollevare polemiche e dibattiti. Nonostante l’approvazione da parte della maggioranza degli azionisti di Tesla, una giudice del Delaware, Kathaleen McCormick, ha bloccato per la seconda volta il pagamento, definendolo ingiusto ed eccessivo. Questo sviluppo ha riacceso il dibattito su chi debba avere l’ultima parola nelle decisioni aziendali: gli azionisti o i giudici.

Le motivazioni della giudice

La giudice McCormick ha evidenziato che il pacchetto retributivo, approvato nel 2018, era stato viziato da una mancanza di trasparenza. Gli azionisti, secondo la sentenza, non erano stati messi al corrente di tutti i dettagli necessari per prendere una decisione informata. Inoltre, è emerso che Musk esercitava un controllo indebito sugli azionisti durante il processo di approvazione. Queste considerazioni hanno portato alla decisione di annullare il compenso, aprendo la strada a un ricorso da parte di Tesla.

La reazione di Elon Musk

Elon Musk ha reagito con veemenza alla decisione della giudice, affermando che le questioni aziendali dovrebbero essere risolte dagli azionisti e non dai tribunali. Nonostante la sentenza, Musk ha convocato nuovamente l’assemblea degli azionisti, ottenendo un’approvazione con il 72% dei voti. Tuttavia, anche questa volta, la giudice ha ritenuto il pacchetto retributivo eccessivo, confermando la sua posizione. La sentenza ha anche previsto un risarcimento di 345 milioni di dollari per le spese legali sostenute dai querelanti, che potranno scegliere di riceverlo in denaro o in azioni Tesla.

Prospettive future e implicazioni

La battaglia legale non è ancora conclusa. Tesla ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro la decisione della giudice McCormick. Musk ha sottolineato che, se la sentenza non verrà ribaltata, il controllo delle aziende nel Delaware sarà nelle mani dei giudici e degli avvocati, piuttosto che degli azionisti. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni significative non solo per Tesla, ma anche per altre aziende che operano nel Delaware, un importante centro per le registrazioni aziendali negli Stati Uniti. Con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, Musk potrebbe guadagnare ulteriore influenza, rendendo questa battaglia legale ancora più interessante da seguire.