Erling Haaland è uno dei calciatori più forti del pianeta in questo momento, molto probabilmente l’attaccante migliore grazie al suo grande fiuto del goal che lo rende un incubo per gli estremi difensori del campionato inglese e della Champions League. In questo articolo vediamo come si compone la sua collezione.

LEGGI ANCHE: DS9 Opera Premier: prezzo, interni, scheda tecnica

Le auto di Erling Haaland

La collezione di Erling Haaland si apre con una Rolls-Royce Cullinan ovvero il nuovo suv prodotto dal marchio alato in grado di abbinare perfettamente il lusso ed il comfort. Si tratta di un veicolo lungo quasi 5 metri e 30 dotato di un motore V12 da 6.75 di cilindrata.

La seconda auto è un Range Rover Sport ovvero uno dei veicoli più apprezzati dai calciatori. Dotato di un motore V8 è in grado di garantire il mix perfetto tra potenza e lusso e si presta perfettamente ad essere il mezzo ideale per muoversi da casa al centro di allenamento.

LEGGI ANCHE: Cuffie alla guida, si possono usare?

Mercedes ed Audi per chiudere

La terza auto che Haaland ha nella sua collezione è un’Audi RS6 Avant che si dimostra essere la perfetta fusione tra una station-wagon ed una Supercar grazie ad un motore da oltre 500 cavalli per uno scatto da 0 a 100 in soli 3,5 secondi.

L’ultima auto della collezione è una Mercedes GLE che utilizza tutti i giorni per arrivare da casa al centro di allenamento e per le commissioni che si trova a svolgere.

Si tratta di un suv che unisce lo stile di una coupé. Anche questo è un veicolo di classe che non passa certamente inosservato. Lo scatto da 0 a 100 avviene in 5,4 secondi e grazie alla forma della carrozzeria ed a dimensioni notevoli ha una grande presenza su strada.