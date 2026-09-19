L’Eternal City Moto Show torna a Roma per la sua decima edizione, spostandosi per la prima volta nel vasto spazio del Gazometro di Ostiense. Dal 25 al 27 settembre 2026 l’evento promette di superare le 30.000 presenze dell’anno precedente, grazie a una programmazione più ampia e a una crescita del 30% nel numero di case motociclistiche partecipanti.

Una location gigantesca e una presenza di marchi senza precedenti

Con i suoi 120.000 metri quadrati, il Gazometro diventa una vera e propria “città delle moto” dove sono attive più di 30 case. Tra i protagonisti troviamo Aprilia, Benelli, BMW Motorrad, CFMoto, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Royal Enfield, Suzuki, Triumph e Yamaha oltre a numerosi marchi emergenti come NIU, Zontes e Hero. L’offerta spazia dalle sportive alle adventure, passando per naked, cruiser, off-road, scooter ed elettriche. Ogni costruttore dispone di spazi dedicati per demo ride esposizioni tematiche e presentazioni di modelli in anteprima, tra cui la Royal Enfield Flying Flea primo modello elettrico europeo della casa indiana.

Programma dettagliato: workshop, prove su strada e conferenze

Venerdì 25 settembre apre le porte al pubblico alle 14.00 con i primi demo ride. La mattinata è scandita da un convegno sulla mobilità sostenibile intitolato “La transizione della mobilità”, con interventi di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, e Stefano Ballista, AD di Eni Live, moderato da Tiberio Timperi della Rai. Durante il pomeriggio, Ducati allestisce un village di 500 m² che celebra i 100 anni di Borgo Panigale, mentre BMW Motorrad presenta la sua nuova flotta per test su strada. Sono previsti anche corsi di primo soccorso, laboratori per bambini, mostre d’arte urbana e un’area skate.

Corsi di guida e iniziative per tutti

Sabato 26 settembre è dedicato all’esperienza pratica: le prove su strada riprendono alle 9.00 e si protraggono per tutta la giornata. Particolare attenzione è data alle donne, con un corso pratico organizzato dall’associazione Motociclista Sostantivo Femminile e una sessione teorica “Strade consapevoli” a cura di Ridefullness. Alle 14.00 è previsto il format interattivo “E se casco”, dedicato alla sicurezza. Nel pomeriggio si susseguono presentazioni di customizer internazionali – Zon Custom Works, Rough Crafts e Nineteen Works – e contest vari, culminanti con la premiazione del Autorama Car Show alle 19.00.

Rome Night Run: la parata notturna che illumina la Capitale

Il momento clou si verifica in serata, quando dal village parte la Rome Night Run. Organizzata dal Moto Club Polizia di Stato, la sfilata prevede la partecipazione di 1.000 moto che attraversano il centro storico di Roma, trasformando le vie della città in un palco di luce e rumore. L’evento è riservato ai titolari di biglietto per il sabato e richiede l’iscrizione tramite il Moto Club.

Domenica di cultura urban e custom

L’ultima giornata, domenica 27 settembre, celebra la cultura custom e lo sport urbano. Il Colosseum Chopper Show porta sul palco le moto “lunghe forcelle” con la partecipazione di Darren McKeag e del leggendario customizer Bob Seeger, ex Indian Larry. Parallelamente, il Green Skate Day vede centinaia di skateboarder sfilare fino al village, mentre tatuatori, artisti e appassionati di streetwear animano l’area dedicata al lifestyle urbano.

Per chi volesse partecipare, i biglietti sono in vendita a 10 € per il venerdì (apertura 14-23) e 15 € per sabato e domenica (orari 9-23 e 9-19). Le prenotazioni per i demo ride possono essere effettuate in loco o, per alcune case, online.