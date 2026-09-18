Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, è stato protagonista di una competizione senza precedenti: la più grande gara di go-kart mai organizzata, con ben 101 veicoli sul circuito di Silverstone. L’evento, ideato da Red Bull, ha messo alla prova la capacità di un pilota di élite di ripartire dalle basi, partendo dall’ultima posizione della griglia.

Max Verstappen parte dal fondo e supera 100 kart in 14 giri

Il giovane olandese ha iniziato da 101ª posizione su una griglia costruita appositamente per l’occasione. In una gara di 30 giri il regolamento prevedeva l’eliminazione immediata di ogni kart superato, riducendo di volta in volta il numero di concorrenti. Dopo il via, Verstappen ha sorpassato più di dieci avversari già nel primo giro e, al termine del secondo, era salito a 37ª posizione, con 63 kart già fuori gara.

Il format della corsa e le regole di eliminazione

Ogni sorpasso da parte di Verstappen comportava l’eliminazione istantanea del kart coinvolto, garantendo che la gara non si svolgesse con tutti i 100 kart per tutta la durata. La sfida prevedeva inoltre un “fast lap” disponibile una sola volta per i primi tre piloti, un vantaggio strategico che è stato sfruttato a partire dal giro 12. Nonostante ciò, Verstappen ha recuperato costantemente terreno, guadagnando circa tre secondi al giro sui leader.

Lotta per il podio e conclusione della gara

Al settimo giro, i tre piloti in testa – il giornalista Jacky Martens, lo youtuber Zac Alsop e il tecnico Red Bull Ford Lewis Osler – avevano creato un margine di circa 12 secondi. Con ancora 54 minuti sul cronometro hanno utilizzato il loro fast lap, ma hanno poi dovuto difendersi, permettendo a Verstappen di avvicinarsi rapidamente. Al gir­o successivo Verstappen ha superato Alsop e Osler in un’unica curva, per poi tagliare il traguardo al 14° giro a 35 minuti dal via.

Il podio è stato così occupato da Max Verstappen, da Jacky Martens al secondo posto e da Lewis Osler al terzo. Pochi hanno avuto la possibilità di condividere la scaletta con il campione, rendendo il risultato ancora più significativo. Tra i primi dieci si sono inseriti anche il motociclista off-road Pol Tarrés, lo streamer RDJavi e altri creator internazionali.

Le impressioni di Verstappen

Al termine della prova, Verstappen ha dichiarato: “È stato bello tornare su un kart e ripartire dalle basi, mi ha ricordato le gare di quando ero ragazzo. È una pista davvero bella e ben progettata, ed è stato un bel tocco poter ricevere tutti i dati via radio. Ho avuto una giornata fantastica ed è stato bello chiudere con la vittoria!” Un altro commento ha rimarcato l’emozione di vedere il “distacco che si riduceva” durante la corsa.

La gara è stata trasmessa in diretta su Disney+ e sull’app ESPN, con una copertura completa grazie a telecamere e microfoni di bordo su ogni kart. Il tempo più veloce di Verstappen è stato di 2’20”673 notevolmente inferiore al secondo miglior tempo, 2’23”327. In media, il campione ha superato un concorrente ogni 21 secondi, dimostrando una rapidità senza precedenti.