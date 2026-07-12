F1 e MotoGP: gestione gomme, undercut e decisioni ai box

Dalla finestra di temperatura all’undercut: come si costruisce una strategia solida tra box e pista in F1 e MotoGP.

Strategie di gara in F1 e MotoGP significano leggere l’asfalto, il traffico e il proprio mezzo per trasformare la finestra di temperatura delle gomme in prestazione. Al centro ci sono il degrado termico il degrado meccanico la scelta delle mescole e il tempismo del pit stop. Piloti e ingegneri operano con modelli e segnali dal campo, bilanciando rischio e coerenza tattica.

Queste decisioni sono rilevanti perché la gestione delle gomme incide su trazione, frenata e stabilità, mentre il pit determina il posizionamento in pista. Questo articolo illustra i principi senza tempo: finestre di temperatura e degrado, logiche di undercut/overcut, schemi per safety car e meteo variabile, più casi tipici che chiariscono come convertire la teoria in tempo sul giro.

Finestra di temperatura e degrado: termico vs meccanico

La finestra di temperatura è l’intervallo in cui la mescola offre aderenza ottimale. Fuori da questa zona, lo pneumatico scivola o si consuma in modo non lineare. Il degrado termico nasce dal surriscaldamento del battistrada: l’aderenza cala, la gomma “grana” e il passo si deteriora rapidamente. Il degrado meccanico deriva invece da abrasione e taglio del materiale per carichi e rugosità; è più progressivo e dipende da assetto, stile di guida e asfalto. L’obiettivo strategico è mantenere la gomma nella finestra con gestione del ritmo, pressioni mirate, bilanci di freno/erogazione e scelta mescole adeguata.

Team e piloti usano indicatori come temperatura carcassa superficie e delta settore per inferire lo stato. Se il limite è termico, si raffredda con aria pulita, linee più rotonde e minor scivolamento; se è meccanico, si preserva con trazione dolce, compressioni controllate e minor stress laterale. L’assetto influenza entrambi: campanature, altezze e rigidezze vanno calibrate per stabilizzare la finestra senza sacrificare il warm-up.

Undercut e overcut: quando funzionano davvero

L’undercut anticipa il pit per sfruttare il giro di uscita con gomma fresca, puntando a guadagnare sul rivale che resta fuori. Funziona quando il degrado è elevato, il warm-up è rapido e l’aria pulita consente un out-lap aggressivo. L’overcut ritarda la sosta per spingere con pista libera: rende se la gomma tiene, il traffico al rientro è favorevole e l’undercut soffre di slow warm-up. La decisione nasce da un bilancio tra degrado per giro delta di warm-up, rischio di traffico e tempo perso al pit, inclusi ingressi/uscite e limiti box.

Schema pratico: se il calo di passo per giro supera il guadagno di warm-up avversario, si privilegia undercut; se la gomma corrente ha “vita utile” residua e l’out-lap rivale finisce nel traffico, si valuta overcut. In entrambi i casi contano precisione del pit, preparazione del pilota sul giro di attacco e finestra di rilascio senza ostacoli.

Safety car e VSC: alberi decisionali in pochi secondi

Con safety car o Virtual Safety Car il tempo perso al pit si riduce. Il primo nodo è posizione in pista: chi è in zona box vicino all’ingresso ha vantaggio. Il secondo è la gommatura residua se la gomma è oltre metà vita, il pit “scontato” ha valore; se è fresca, si rischia di bruciare un buon stint. Il terzo è il traffico: rientrare ed essere intrappolati può annullare il beneficio.

Albero decisionale tipico: 1) coprire l’avversario diretto se entra; 2) fermarsi se il pit scontato compensa la perdita di posizione potenziale; 3) restare fuori se si guadagna track position e la gomma regge fino alla finestra preferita. In regime VSC, l’efficacia del pit dipende dalla durata: se è breve, l’ingresso va sincronizzato; se incerta, si preferisce la scelta conservativa con occhi su delta e previsioni di riapertura.

Meteo variabile: crossover e gestione ibrida delle gomme

In condizioni miste il punto chiave è il crossover la soglia in cui le slick diventano più rapide delle intermedie o viceversa. Si valuta con delte temporali stabili su più settori, non su singolo micro-settore. Il pilota comunica grip in trazione e frenata, l’ingegnere incrocia con radar locale e temperature pista. Entrare troppo presto su slick porta a cold graining e scivolate; troppo tardi spreca giri preziosi su intermedie in surriscaldamento.

Gestione ibrida: linee di guida “pulite” su umido per non raffreddare eccessivamente la superficie, utilizzo accorto dei cordoli, mappature che ammorbidiscono coppia e freno motore. In F1 la protezione termica sulla carcassa limita il picco; in MotoGP la modulazione corpo-gas è decisiva per mantenere la gomma nella finestra senza picchi di temperatura localizzati.

Scelta mescole e numero di soste: modelli e correzioni

La scelta delle mescole e del numero di soste nasce da una simulazione che combina degrado stimato, tempo pit-lane e probabilità di neutralizzazioni. La hard estende lo stint ma soffre di warm-up; la soft accorcia gli stint e valorizza aria pulita e sorpasso facile; la medium bilancia. Il modello produce soluzioni A/B/C con margini per adattarsi a variazioni di temperatura, vento e consumo carburante.

Principio operativo: partire con il piano che massimizza la finestra di performance totale e definire trigger di cambio, come delta sul passo, soglie di temperatura e posizionamento rispetto ai rivali. La capacità di aggiornare online il modello con dati reali (micro-degrado, consumo, traffico) distingue la strategia robusta da quella fragile.

Casi classici: pista abrasiva e pista fredda

Scenario pista abrasiva e calda: il degrado termico domina, la priorità è proteggere la superficie. Si usano mescole più dure, stint bilanciati e undercut aggressivi per evitare crolli di passo. Il pilota adotta traiettorie dolci e gestione dell’uscita curva per limitare spin e scivolamenti. Un undercut riuscito nasce da out-lap con aria pulita e frenate progressive per scaldare senza stress eccessivo.

Scenario pista fredda e scivolosa: il rischio è il cold graining e la fatica a entrare in finestra. Warm-up prolungato favorisce l’overcut se la gomma in pista migliora con il passare dei giri. La scelta di mescola più morbida aiuta a centrare la finestra, ma va bilanciata con gestione in staccata e trasferimenti. Qui il pit anticipato paga solo se si garantisce rapidità di messa in temperatura, altrimenti il delta si disperde nei primi settori.

Ruolo del pilota, degli strumenti e della squadra

Il pilota è sensore e attuatore: con stile di guida regola temperatura e usura, con comunicazioni sintetiche indirizza la scelta box. Gli strumenti forniscono telemetria delta run-to-run, mappe di aderenza e proiezioni di stint. L’ingegnere traduce questi segnali in decisioni, con check-list che evitano bias: domanda sulle gomme rivali, rischio traffico, coerenza con gli obiettivi di gara.

Una squadra efficace standardizza i processi: briefing con piani flessibili, trigger numerici per pit e cambio mescola, e debrief che aggiornano librerie di casi. Il risultato è una strategia che appare semplice dall’esterno perché è stata preparata per essere semplice al momento della scelta, quando la pressione rende preziose le decisioni già strutturate.