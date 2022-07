F1, GP Ungheria: trionfa Max Verstappen. Hamilton secondo

Nel circuito ungherese dell’Hungaroring, la bandiera a scacchi ha dato finalmente il via alla tredicesima gara del mondiale di Formula 1. La partenza è stata fin da subito “molto calda”, complice l’incubo del maltempo che molto ha condizionato i giorni precedenti.

Alla fine a trionfare è stato il pilota della scuderia Red Bull Max Verstappen. Secondo Hamilton e terzo Russell. Delusione Ferrari: Sainz e Leclerc devono accontentarsi del quarto e del sesto posto.

La classifica finale

Max Verstappen – Red Bull Racing Lewis Hamilton – Mercedes AMG Petronas Motorsport George Russell- Mercedes AMG Petronas Motorsport Carlos Sainz- Scuderia Ferrari Sergio Perez- Red Bull Racing Charles Leclerc- Scuderia Ferrari Lando Norris – McLaren F1 Team Fernando Alonso – Alpine F1 Team Esteban Ocon – Alpine F1 Team Sebastian Vettel – Aston Martin Cognizant Formula One Team Lance Stroll – Aston Martin Cognizant Formula One Team Pierre Gasly – Scuderia AlphaTauri Honda Guanyu Zhou – Alfa Romeo Racing Mick Schumacher – Haas F1 Team Daniel Ricciardo – McLaren F1 Team Kevin Magnussen – Haas F1 Team Alexander Albon – Williams Racing Nicholas Latifi – Williams Racing Tsunoda Scuderia – AlphaTauri Honda Valtteri Bottas – Alfa Romeo Racing

Detriti in pista

Non è passato molto tempo dall’inizio della gara che è stato immediatamente richiesto l’intervento della Safety Car virtuale, questo a causa della presenza di detriti a seguito di un contatto tra Albon e Vettel.

Gasly arretrato nello schieramento

Il pilota dell’AlphaTauri Pierre Gasly è retrocesso nell’ultima posizione dello schieramento a causa del cambio della Power Unit. La stessa scelta è stata fatta anche da Max Verstappen e Sergio Perez. Per questi ultimi non è stata prevista nessuna penalità, in quanto arrivati al terzo motore.

Binotto: “Sarà difficile per tutti”

Poco prima che la gara prendesse il via, il Team Principal di Ferrari Binotto aveva detto ai microfoni di Sky Sport 1: “Vincere? Ci proviamo in tutti i modi. C’è forte vento, sarà difficile per tutti, noi cercheremo di far bene. Passare subito Russell non è importante, ci sono le strategie e comunque gli metteremo pressione. Le medie soffriranno di graining. Andrà gestito. Chi ne avrà meno andrà più forte. Non guardiamo a Max, ci concentriamo su di noi”.