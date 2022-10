F1, Gran Premio d’America: orari e dove vedere la gara

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in America, negli Stati Uniti d’America. Il Gran Premio d’America 2022 è il diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1.

F1, Gran Premio d’America: dove eravamo rimasti

Il Gran Premio del Giappone ha chiuso i giochi con quattro Gp d’anticipo. Max Verstappen è per la seconda volta campione del mondo di Formula 1. Le due stelle cucite sul petto arrivano al culmine di un primo posto raggiunto nell’ultima gara. A continuare la festa in casa Red Bull è stato anche il compagno di scuderia dell’olandese, Sergio Perez. Il messicano ha concluso la gara in seconda posizione.

Terzo gradino del podio per Charles Leclerc, numero 16 della Ferrari. Carlos Sainz è finito contro il muro e non ha potuto terminare la gara. Successivamente ha dichiarato di aver avuto molta paura a causa di quello schianto. Non il migliore dei fine settimana per le Mercedes che sembravano aver ripreso il passo gara. Hamilton e Russell concludono in quinta ed ottava posizione.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky, NOW Tv e TV8

Il Gp d’America si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 21 ottobre 2022

Ore 21.00: Prove Libere 1

Ore 00.00: Prove Libere 2

Sabato 22 ottobre 2022

Ore 21.00: Prove Libere 3

Ore 00.00: Qualifiche

Domenica 23 ottobre 2022

Ore 21.00: Gara F1

Orari e programma su Tv8

Sabato 22 ottobre 2022

Ore 00.00: Qualifiche

Domenica 23 ottobre 2022