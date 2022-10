F1, GP del Giappone. Gara ridotta a Suzuka. Vince Max Verstappen

Gara ridotta a Suzuka. Il forte maltempo non ha reso la vita facile ai piloti. Fuori Sainz. Vince Verstappen. Secondo Leclerc.

Il Gran Premio di Formula 1 che è stato disputato nel circuito di Suzuka in Giappone è terminato tra molti problemi e polemiche. Il primo a terminare è stato Carlos Sainz a causa di un brutto testacoda avvenuto a pochi giri dall’inizio.

Problemi non da poco anche per Gasly che al termine della gara sarà sottoposto a investigazione.

F1, GP Giappone: chi ha vinto la gara?

In questo Gran Premio c’è stata una conferma: Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, andato già nelle qualifiche di sabato in pole, ha gestito la gara in modo ottimale. Il secondo e terzo posto sono andati a Leclerc e Perez.

La classifica finale

Max Verstappen (Red Bull) – 1:47.563 Charles Leclerc (Ferrari) + 16.043 Sergio Perez (Red Bull) + 18.007 Esteban Ocon (Alpine )+ 30.291 Lewis Hamilton (Mercedes) + 30.787 Sebastian Vettel (Aston Martin) + 35.503 Fernando Alonso (Alpine) + 36.694 George Russell (Mercedes) + 45.009 Nicholas Latifi (Williams) + 50.711 Lando Norris (McLaren) + 55.495 Daniel Ricciardo (McLaren) + 61.300 Kevin Magnussen (Haas) + 65.235 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) + 65.600 Mick Schumacher (Haas) + 69.944 Lance Stroll (Aston Martin) + 73.041 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) + 79.190 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) + 79.697 Pierre Gasly (AlphaTauri) + 84.691 Carlos Sainz Ferrari Alex Albon Williams

Ritardi alla partenza e Gasly investigato

La gara a Suzuka non è iniziata sotto il migliore degli auspici. La bandiera verde è scattata a circa un’ora dall’inizio della gara. Oltre a ciò un cartellone ha colpito Pierre Gasly proprio mentre stava correndo. Lo stesso pilota non ha poi rallentato una volta che le bandiere rosse sono state esposte. Infine un episodio destinato a fare discutere: un trattore apparso alla sinistra di Gasly e Verstappen, un segnale che ha rievocato immediatamente la morte di Jules Bianchi qualche anno fa e alla quale la stessa FIA ha risposto.

La gara di fatto era interrotta pertanto i mezzi potevano entrare in pista.