Faraday Future FF91: l’auto si mostra in pre-produzione

Finalmente abbiamo scoperto nuove informazioni sulla nuova FF91. Avere un prodotto attraente non è chiaramente una garanzia di successo nel mondo spietato delle start-up. Faraday Future ne sa qualcosa, dato che la FF91 ha lottato per mantenere le sue promesse negli ultimi cinque anni, dalle crisi finanziarie ai cambiamenti di gestione.

Ma la piccola fabbrica di Hartford (California) sembra essere sulla buona strada per iniziare la produzione di massa del crossover elettrico nel terzo trimestre di quest’anno.

Il primo modello di convalida è stato appena svelato. Ad oggi, questo è il veicolo più vicino alla versione finale. È stato costruito con l’attrezzatura finale, utilizzando parti corrispondenti alle caratteristiche finali del veicolo. Questo primo esempio sarà seguito da diversi altri, che saranno utilizzati per i test finali di validazione e omologazione.

FF91: 500 km di raggio d’azione

La FF91 è un grande crossover di lusso con tre motori che sviluppano un totale di 772 kW/1.050 CV e una batteria da 130 kWh.

Nonostante questa generosa capacità, la gamma è attualmente annunciata solo a 300 miglia/500 km (EPA). Un Lucid Air dichiara oltre 450 miglia/720 km con 118 kWh di batteria. Il tempo da 0 a 100 km/h è dato in 2,4 secondi. I due sedili posteriori premium si dice che siano dotati di sedili a gravità zero, così come un grande schermo da 27 pollici che si piega nel tetto e permette la videoconferenza a bordo.

Le porte antagoniste del concept sono state mantenute, ma i lidar retrattili sono scomparsi, per il momento. La start-up ha infatti messo in attesa le sue ambizioni di guida autonoma per concentrare i suoi sforzi sul resto del veicolo…