La Ferrari 296 VS promette prestazioni straordinarie e un design innovativo per il 2025.

Un’anteprima della Ferrari 296 Versione Speciale

La Ferrari 296 Versione Speciale si prepara a debuttare nel 2025, portando con sé un mix di potenza e innovazione. Mentre l’attenzione del pubblico è rivolta all’imminente presentazione della nuova elettrica, prevista per il 9 ottobre, la 296 VS si fa strada nel panorama automobilistico con un design accattivante e prestazioni da urlo. Questo modello ibrido, avvistato a Maranello, promette di essere uno dei sei nuovi modelli annunciati dal CEO Benedetto Vigna durante la recente conferenza sui risultati finanziari dell’azienda.

Design e caratteristiche tecniche

Il prototipo della Ferrari 296 VS è stato avvistato con un camuffamento che rende difficile discernere i dettagli estetici. Tuttavia, si possono già intuire alcune novità. A differenza della versione Assetto Fiorano, che si concentra principalmente sulla riduzione del peso e sull’aerodinamica, la Versione Speciale si distingue per un approccio che combina un trattamento dimagrante con un potenziamento delle prestazioni. Ci si aspetta che la 296 VS sia disponibile sia in configurazione coupé (GTB) che spider (GTS).

Il cuore pulsante di questo modello è un motore V6 biturbo da 3,0 litri, capace di erogare 610 CV, affiancato da un motore elettrico da 166 CV e un pacco batteria da 7,45 kWh, ricaricabile da presa esterna. Questa architettura ibrida plug-in consente di raggiungere una potenza combinata di 830 CV e una coppia massima di 740 Nm, con un’autonomia elettrica di 25 km.

Prestazioni da record

Le prestazioni della Ferrari 296 VS sono impressionanti: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,9 secondi, mentre la velocità massima supera i 330 km/h. Secondo le ultime indiscrezioni, l’upgrade di potenza potrebbe portare la potenza totale a 900 CV, avvicinandosi così ai 920 CV della Lamborghini Temerario. Queste caratteristiche rendono la 296 VS un modello da tenere d’occhio nel panorama delle supercar.

Con un design che promette di catturare l’attenzione e prestazioni che sfidano i limiti, la Ferrari 296 Versione Speciale si preannuncia come un vero gioiello dell’ingegneria automobilistica. Gli appassionati e i collezionisti sono già in attesa di ulteriori dettagli riguardanti il listino prezzi e le dotazioni di questo straordinario modello.