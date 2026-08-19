Ferrari 330 GTC: Storia e Caratteristiche della Icona di Pininfarina

La Ferrari 330 GTC, presentata al Salone dell'Automobile di Ginevra nel 1966, è una delle vetture più eleganti e apprezzate del Cavallino Rampante. Scopri la sua storia e le sue caratteristiche uniche.

Negli anni ’60, Ferrari ha dato vita a alcune delle vetture più iconiche della sua storia. Tra queste, la Ferrari 330 GTC e la sua variante scoperta GTS rappresentano un punto di riferimento assoluto per eleganza e prestazioni. Progettate da Aldo Brovarone di Pininfarina queste vetture combinano lo chassis della sportivissima 275 GTB con il volume posteriore morbido ed elegante della 275 GTS creando un equilibrio perfetto tra sportività e comfort.

La 330 GTC fece il suo debutto al Salone dell’Automobile di Ginevra nel 1966, seguita pochi mesi dopo dalla versione GTS alla rassegna parigina. Queste vetture erano sufficientemente autentiche da essere due posti secchi, ma non estreme come la GTB offrendo una guida più confortevole e adatta a un uso quotidiano.

Un Design Inconfondibile

Il design della 330 GTC è un capolavoro di sobrietà ed eleganza. Pininfarina ha utilizzato una griglia anteriore di forma ellittica incorniciata da lame cromate e proiettori incassati nei lunghi parafanghi. La fiancata è percorsa da una lievissima increspatura in corrispondenza della linea di cintura, che funge da elemento di raccordo fra i passaruota, e da un sottile profilo cromato nei sottoporta.

Il volume posteriore, ispirato alla 275 GTS presenta gruppi ottici orizzontali ben integrati sotto al bordo dello spigolo e quattro lunghi terminali di scarico. Il corto padiglione ‘a torretta’ è un’interpretazione di Pininfarina dello stesso concetto visto su Mercedes Pagoda e Lancia Fulvia Coupé ma sicuramente più coeso e aggraziato.

Prestazioni e Innovazioni

Sotto il cofano, la 330 GTC ospita un V12 di 3967 cm³ che, grazie a tre carburatori Weber 40DFI, eroga una potenza di circa 300 cavalli a 7000 giri/minuto. Le prestazioni sono nell’ordine dei 230/245 km/h di velocità massima, rendendo questa vettura una delle più performanti del suo tempo.

La versione spider GTS riprende le stesse linee della coupé, traendo giovamento dall’assenza del padiglione, con il volume posteriore che guadagna ancora più slancio. Dopo circa 700 esemplari delle due versioni, nel 1969 arrivano le derivate 365 GTC e GTS che introducono alcune modifiche estetiche e meccaniche.

La Ferrari 330 GTC rimane un’icona di eleganza e potenza, un testimone della capacità di Ferrari e Pininfarina di creare vetture che uniscono design e prestazioni in modo armonioso. La sua eredità continua a influenzare il mondo dell’automobilismo classico e moderno.