Mondiali 2026 su Rai Sport: guida completa alla copertura televisiva e digitale

I Mondiali 2026 stanno per iniziare, e la Rai è pronta a offrire una copertura senza precedenti di questa edizione storica che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. Nonostante l’assenza della Nazionale italiana, il servizio pubblico ha predisposto una macchina comunicativa imponente per portare l’atmosfera dei campi americani direttamente nelle case degli appassionati.

La copertura televisiva sarà il cuore pulsante dell’offerta Rai, con Rai 1 che trasmetterà in diretta 35 incontri cruciali della manifestazione. La programmazione, studiata per adattarsi ai fusi orari transatlantici, si concentrerà nella fascia oraria che va dal tardo pomeriggio alla notte fonda, garantendo la trasmissione dei momenti più significativi della competizione.

La narrazione televisiva dei Mondiali 2026

La Rai ha riunito una squadra di professionisti di alto profilo per la narrazione giornalistica dei Mondiali. Tiziana Alla farà storia come la prima donna a raccontare un Mondiale come telecronista, affiancata da voci storiche come Alberto RimedioStefano Bizzotto e Luca De Capitani. Le analisi tecniche saranno affidate a esperti del calibro di Lele AdaniAndrea StramaccioniGerman Denis e Stefano Sorrentino.

L’approfondimento quotidiano inizierà già dalle prime luci del mattino con lo spazio dedicato all’interno di Uno Mattina News su Rai 1, per poi proseguire con programmi come Dribbling Mondiali su Rai 2 e Notti Mondiali in seconda serata su Rai 1. La Rai Radio1 non sarà da meno, trasmettendo in diretta ben 56 partite con un palinsesto monumentale.

L’ecosistema digitale della Rai

L’ecosistema digitale della Rai non sarà da meno, con una strategia multipiattaforma che vedrà RaiPlayYouTube e i canali social protagonisti di una narrazione integrata. Oltre allo streaming live delle partite, il portale offrirà una copertura a 360 gradi che include widget per i risultati in tempo reale, cronache testuali di ogni singolo incontro e contenuti video originali curati dagli inviati sul campo.

Particolare attenzione sarà rivolta al racconto delle culture e delle storie che orbitano attorno all’evento sportivo, un compito affidato anche alla redazione di Rainews24 e ai servizi dell’inviato Emilio Fuccillo che esplorerà i luoghi più suggestivi del Nord America. Inoltre, il ventennale della vittoria mondiale del 2006 in Germania sarà celebrato con contributi esclusivi tratti dagli archivi di Rai Teche.

L’impegno per l’accessibilità

La missione di servizio pubblico si manifesterà con forza attraverso l’impegno per l’accessibilità. La Direzione Pubblica Utilità, in sinergia con Rai Sport garantirà che le fasi finali del torneo — incluse le semifinali e le finali di metà luglio — siano fruibili anche dalle persone con disabilità visiva grazie al commento descrittivo di Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi. Contemporaneamente, sarà assicurato il servizio di sottotitolazione in diretta per tutti i programmi giornalistici e le partite, garantendo che l’emozione del Mondiale sia davvero un patrimonio condiviso da tutta la collettività, senza alcuna barriera.

La Rai sta quindi trasformando i Mondiali 2026 in un’esperienza multimediale senza precedenti, unendo tradizione e innovazione tecnologica per portare l’atmosfera dei campi americani direttamente nelle case e sui dispositivi di milioni di appassionati.