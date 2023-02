La Roma incarna ciò che una Ferrari gran turismo dovrebbe essere. Con un aspetto esteriore di grande bellezza, un motore potente e un minimo di praticità, è una coupé 2 + 2 a tutto tondo, all’altezza del suo prezzo elevato in termini di prestazioni, esclusività e fascino.

Con i 612 cavalli modenesi del motore V-8 da 3,9 litri turbocompresso, l’accelerazione è rapida e il bilanciamento della guida riesce a offrire sia un relativo comfort di crociera sia risposte precise quando ci si trova su una strada tortuosa o su una pista.

Non è una vettura così dura come altre sportive Ferrari a motore centrale, come la SF90 o la F8 Tributo, ma la Roma a motore anteriore offre una personalità distinta rispetto ad altre vetture GT come la Bentley Continental GT o la Aston Martin DB11.

Ferrari Roma 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Le novità per il 2023

La Ferrari non ha annunciato alcuna modifica alla Roma per il nuovo model year; la coupé non ha ricevuto alcun aggiornamento significativo dal suo debutto per il model year 2021.

Motore, trasmissione e prestazioni

Sotto il lungo cofano della Roma e montato vicino al centro dell’auto c’è un V-8 turbo da 3,9 litri che eroga 612 cavalli.

È abbinato a un cambio automatico a doppia frizione (DCT) a otto rapporti che ha debuttato sulla Ferrari SF90 Stradale, ancora più esotica. Questa Ferrari può essere apprezzata sia durante una crociera disinvolta sia quando si sfreccia su curve tortuose.

Il suo V-8 ad alta velocità produce un suono splendido e il cambio a variazione continua si adatta rapidamente alle richieste di cambiate rapide, soprattutto quando si porta la manopola della modalità di guida su Sport o Race. Sebbene lo sterzo sia poco impegnativo, è da apprezzare la sua immediatezza e precisione.

Interni, comfort e carico

Cuciti in pelle e rivestiti in finta pelle scamosciata, gli interni della Roma combinano materiali di alta qualità con un layout unico. I passeggeri dei sedili anteriori sono avvolti da un cruscotto ampio che confluisce nelle portiere e nella console centrale fluttuante. Il guidatore si trova di fronte a un gigantesco quadro strumenti da 16 pollici completamente digitale che risponde ai comandi aptici del volante a fondo piatto e pesante come un pulsante.

Una coppia di sedili posteriori la rende una coupé 2+2, e lo spazio è effettivamente adatto per gli adulti in brevi periodi, a patto che i sedili anteriori siano regolati correttamente. A differenza della maggior parte degli altri modelli Ferrari, la Roma ha un’ampia zona centrale, ma non aspettatevi che i vani interni siano abbondanti.

Prezzo della Ferrari Roma

Prezzi a partire da 209.705 euro.

