La Portofino M hardtop-convertibile è uno dei modelli più sobri della gamma Ferrari, destinato tanto alla comoda crociera nelle giornate di sole quanto alle emozioni ad alta velocità. Il tempo trascorso con la gran turismo italiana a motore anteriore ha dimostrato che offre un’esperienza di guida lussuosa e confortevole.

La dinamica di guida è fluida, grazie a una guida sorprendentemente morbida e a una maneggevolezza ben coordinata. Il suo comportamento in città è docile. Ma se si vuole aumentare l’emozione, la Portofino è pronta. Il suo V-8 biturbo eroga 612 cavalli e lavora con un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti per spingere la sua elegante carrozzeria nell’aria con gusto.

Ferrari Portofino M 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Una Ferrari è definita dal suo motore tanto quanto dal suo stile, e il V-8 biturbo da 3,9 litri che si nasconde sotto il cofano allungato della Portofino è eccellente. Il motore invia 612 cavalli attraverso un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti. La cosa più impressionante è l’inconfondibile timbro che erompe dai terminali di scarico quando l’ago del contagiri della Portofino si spinge verso il limite di 7500 giri/min.

Lo sterzo assistito elettricamente offre un feedback soddisfacente, ma il setup non è così coinvolgente come quello offerto da Porsche nelle sue auto sportive. Ogni Portofino è inoltre dotata di freni carboceramici che assicurano che questa pesante GT si possa fermare rapidamente.

Interni, comfort e carico

All’interno, la Portofino delizia gli occhi con un design favoloso e materiali magnifici. Le varie superfici sono rivestite in pelle e i sedili anteriori regolabili elettricamente a 18 vie sono scolpiti per offrire comfort e sostegno. I sedili anteriori possono essere dotati di funzioni di ventilazione e riscaldamento del collo. C’è anche un pratico deflettore che aiuta a mantenere l’abitacolo silenzioso in velocità quando la capote è abbassata.

Grazie a una coppia di piccoli sedili a secchiello dietro i passeggeri anteriori, la Ferrari convertibile può tecnicamente trasportare fino a quattro persone. Tuttavia, non consigliamo a nessuno di passare il tempo lì dietro; usate lo spazio per la vostra borsa da palestra. Nella parte anteriore della console centrale è posizionato un utile vassoio per riporre piccoli oggetti, e c’è anche un posto per riporre una bevanda nelle vicinanze.

Con la capote alzata, nel bagagliaio della Portofino c’è spazio sufficiente per le mazze da golf. Con la capote abbassata, è difficile riporre più di una valigetta.

Prezzo della Ferrari Portofino M

Il prezzo corrisponde a 206.000 €.

