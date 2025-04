Un weekend di emozioni al circuito di Imola

La 6 Ore di Imola ha rappresentato un evento memorabile per la Ferrari, che ha ottenuto la vittoria con la sua Hypercar 499P numero 51. Questo successo arriva dopo la pole position conquistata, confermando le aspettative di un team che ha mostrato grande competitività sin dall’inizio della stagione. Gli appassionati di motorsport hanno affollato le tribune del circuito Enzo e Dino Ferrari, con un totale di 65.504 spettatori che hanno assistito a una gara avvincente e ricca di colpi di scena.

Prestazioni eccezionali della Ferrari 499P

Guidata da un equipaggio di alto livello composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, la 499P numero 51 ha mantenuto una posizione di vertice per tutta la durata della gara. Dopo aver completato 212 giri, la vettura ha tagliato il traguardo per prima, regalando un’emozione indescrivibile ai tifosi presenti. Questo risultato non solo rappresenta una vittoria, ma segna anche un importante traguardo storico per la Ferrari, che non vinceva una gara di durata in Italia dal 1973.

Le sfide affrontate dalle altre vetture Ferrari

Nonostante il trionfo della 499P numero 51, la seconda vettura ufficiale del team, la numero 50, ha affrontato diverse difficoltà. Partita dalla 18esima posizione, è riuscita a risalire fino alla quarta posizione grazie a prestazioni notevoli di Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Tuttavia, un contatto nel finale ha causato una foratura e una sosta imprevista, relegando l’equipaggio al 15° posto. Nonostante ciò, Antonio Fuoco ha registrato il giro più veloce della gara, dimostrando il potenziale della squadra.

Un significato storico per la Ferrari

La vittoria alla 6 Ore di Imola ha un significato particolare per la Ferrari, che diventa così il quinto costruttore a raggiungere almeno cinque vittorie nel Mondiale Endurance. Con questo successo, il team di Maranello consolida la sua posizione di leader nella classifica Costruttori, portandosi a 92 punti. I piloti Pier Guidi, Calado e Giovinazzi si trovano ora in testa alla classifica piloti con 50 punti, seguiti da altri equipaggi agguerriti. Il prossimo appuntamento del FIA WEC 2025 si svolgerà a Spa-Francorchamps, dove la Ferrari cercherà di continuare la sua striscia vincente.