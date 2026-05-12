Fiat 500 Hybrid Dolcevita: edizione cabrio e nuova 3+1 a confronto

Fiat rilancia la 500 Hybrid con l'esclusiva cabrio Dolcevita e amplia la gamma con la pratica 3+1, mantenendo il motore 1.0 e l'impostazione mild hybrid

La city car simbolo dello stile italiano si arricchisce di due novità pensate per ampliare l’appello a chi cerca charme e praticità. Da una parte arriva la serie speciale Dolcevita, un allestimento cabrio che richiama atmosfere retrò ma con equipaggiamenti moderni; dall’altra la configurazione 3+1, studiata per agevolare l’accesso alla fila posteriore senza tradire l’anima compatta della vettura. Entrambe le proposte si basano sulla piattaforma condivisa con la versione elettrica della 500 e conservano la medesima meccanica termica ibrida.

Il nucleo tecnico rimane il già noto tre cilindri da un litro che sviluppa 65 CV, abbinato a un sistema mild hybrid a 12 V e a un cambio manuale a sei rapporti. Questa combinazione privilegia l’uso urbano, offrendo avviamenti più dolci e un supporto elettrico nei transienti di accelerazione, senza bisogno di ricariche esterne. Nel panorama delle piccole cittadine, la proposta punta a bilanciare consumi contenuti e guida vivace, mantenendo l’iconica identità estetica della 500.

La serie speciale Dolcevita

La nuova 500 Hybrid Dolcevita è proposta esclusivamente in versione cabrio e si caratterizza per dettagli che evocano l’eleganza degli anni ’60. Esteticamente la vettura sfoggia calotte degli specchietti cromate, un badget laterale dedicato con la dicitura Dolcevita, cerchi in lega diamantati da 16 pollici e una capote in tessuto blu che fa da elemento distintivo. I fari adottano tecnologia full LED, contribuendo a una firma luminosa moderna che ben si integra con il profilo classico della carrozzeria.

Esterni e prime impressioni

Il pacchetto visivo della Dolcevita è studiato per chi desidera un look più raffinato senza rinunciare alla praticità quotidiana. La scelta di elementi cromati e dei cerchi diamantati aumenta l’impatto estetico, mentre la capote in tessuto blu suggerisce atmosfere estive e vacanziere. Questo mix di dettagli vintage e soluzioni contemporanee rende la Dolcevita riconoscibile su strada e pensata per chi cerca un’auto dal forte valore emozionale.

Interni e tecnologia

All’interno la special edition combina materiali classici e moderni: sedili rivestiti in Pieds de poule e vinile con il logo 500 ricamato, insieme a dotazioni come un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB, climatizzatore automatico, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori. La cura dei dettagli mira a elevare il comfort e la fruibilità quotidiana, portando in una city car compatta funzionalità tipiche di segmenti superiori.

Motore, meccanica e disponibilità

La piattaforma e l’architettura tecnica della gamma Hybrid rimangono invariate: il motore è un tre cilindri 1.0 da 65 CV assistito da un sistema mild hybrid a 12 V che aiuta nelle fasi di avviamento e nelle accelerazioni, riducendo consumi ed emissioni in ambito urbano. Il propulsore lavora con un cambio manuale a 6 rapporti che privilegia semplicità e leggerezza, mantenendo l’attitudine alla guida cittadina e la maneggevolezza tipica del modello. Le prenotazioni sono già aperte e la disponibilità nelle concessionarie è prevista a partire dal mese di giugno.

La nuova 3+1: praticità ampliata

La 500 Hybrid 3+1 introduce una piccola porta posteriore supplementare incernierata sul lato passeggero, soluzione pensata per semplificare l’accesso alla seconda fila sia per adulti sia per bambini. Questa configurazione viene offerta negli allestimenti ICON e La Prima, conservando la stessa meccanica della versione standard ma enfatizzando la praticità quotidiana senza compromettere il look iconico della vettura. La 3+1 è l’opzione per chi cerca maggiore accessibilità senza passare a una segmento superiore.

Prezzi, allestimenti e promozioni

La 500 Hybrid Dolcevita parte da un listino indicativo di 25.200 euro, mentre grazie a offerte legate a rottamazione e finanziamento è possibile ridurre la cifra a 19.950 euro in alcune condizioni promozionali. La nuova 3+1 è proposta da 22.900 euro negli allestimenti citati. Per chi confronta trim standard, i prezzi di riferimento delle versioni Hybrid vanno da circa 19.900 euro per le versioni d’accesso fino ai valori superiori per le varianti La Prima e Cabrio con dotazioni più ricche. Le condizioni promozionali possono prevedere formule di finanziamento gestite da partner come Stellantis Financial Services e possono includere sconti legati alla rottamazione, pertanto è consigliabile verificare le disponibilità e i dettagli presso la rete vendita.