La Fiat 500: un’icona dell’automobile italiana

La Fiat 500 rappresenta un vero e proprio simbolo dell’auto italiana, capace di conquistare il cuore degli automobilisti sin dal suo lancio. Dopo il suo ritorno nel 2007 in una versione rinnovata, ha nuovamente guadagnato posizioni nelle preferenze degli italiani, diventando una delle auto più vendute nel paese. Questo successo è attribuibile non solo al suo design accattivante e alle sue dimensioni compatte, ma anche al prezzo competitivo che la colloca in una fascia di mercato accessibile a molti.

Qual è la Fiat 500 più economica?

Attualmente, la Fiat 500 più economica è la versione 2023 del modello 1.0 Hybrid, il cui prezzo di listino è di 17.700 euro. Questo prezzo si riferisce alla versione base, senza optional, e include tutte le spese di messa in strada, come collaudo e immatricolazione, ma esclude l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). È importante notare che Fiat aggiorna frequentemente i listini e le dotazioni dei modelli, eliminando componenti non essenziali per mantenere i prezzi competitivi.

Offerte e promozioni di dicembre

Nel mese di dicembre, Fiat propone interessanti sconti per incentivare l’acquisto della 500. Ad esempio, grazie allo Sconto Fiat, è possibile acquistare la 500 1.0 Hybrid a soli 15.450 euro in caso di rottamazione o permuta. Inoltre, per chi opta per un finanziamento con anticipo zero, il prezzo può scendere ulteriormente a 13.950 euro. Questa offerta è valida solo per clientela privata e su contratti stipulati entro la fine del mese, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere l’occasione.

La Fiat 500 elettrica: un’opzione più costosa

Per chi è interessato a un modello elettrico, la Fiat 500 elettrica è disponibile, ma a un prezzo significativamente più alto. La versione più economica parte da 29.950 euro e, purtroppo, non è attualmente soggetta agli sconti dell’Ecobonus statale, poiché i fondi disponibili per le auto elettriche sono esauriti. Tuttavia, Fiat offre una promozione interessante che consente di acquistare la 500e a 21.739 euro, con un finanziamento che prevede un anticipo di 2.500 euro e rate mensili di 199 euro.