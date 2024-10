Un’auto che celebra il design italiano

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition rappresenta un traguardo significativo nel mondo delle city car. Presentata in occasione dei 125 anni del marchio Fiat e dei 90 anni del maestro della moda italiana, questa edizione limitata non è solo un’auto, ma un vero e proprio oggetto di design. Con un prezzo di partenza di 41.500 euro, ridotto a 35.300 euro grazie a promozioni online, la 500e si propone come un’opzione accessibile per chi desidera unire eleganza e praticità.

Colori e design esclusivi

Due colori esclusivi caratterizzano la Fiat 500e Giorgio Armani: un verde scuro micalizzato e il Greige ceramico, una tonalità unica creata dallo stilista. Questi colori non solo esaltano le linee eleganti della vettura, ma riflettono anche l’estetica minimalista di Armani, che punta a ridurre i contrasti e il superfluo. Le ruote, realizzate su misura, presentano un logo GA e una rifinitura anodizzata brunita bicolore, aggiungendo un tocco di esclusività al design complessivo.

Interni raffinati e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la Fiat 500e Giorgio Armani non delude. I dettagli sartoriali, come le cuciture a chevron e i motivi tridimensionali degli inserti dei sedili, richiamano le tecniche artigianali tradizionali. Innovativo è l’inserto del cruscotto, realizzato in legno tagliato al laser, che conferisce un aspetto moderno e sofisticato. La tecnologia non è da meno: con fari full LED Infinity Design, un sistema audio JBL di alta qualità e un display TFT da 7”, la vettura è equipaggiata per offrire un’esperienza di guida senza precedenti. Inoltre, il navigatore touch screen da 10,25” e la connettività Wireless CarPlay e Android Auto rendono ogni viaggio ancora più piacevole.

Performance e sostenibilità

La Fiat 500e è alimentata da un motore elettrico da 87 kW, equivalente a 118 CV, che garantisce un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP. La guida assistita di livello 2 offre un ulteriore livello di sicurezza e comfort, rendendo questa city car non solo elegante, ma anche altamente funzionale. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità, la 500e Giorgio Armani si posiziona come un’auto che non compromette lo stile per la funzionalità, ma anzi, le unisce in un perfetto equilibrio.