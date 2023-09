Fiat ha ufficialmente presentato e quindi lanciato sul mercato la 600e il b-suv realizzato tramite Stellantis in cui è stata assorbita 3 anni fa. Si tratta del primo vero modello in serie prodotto in questo segmento dopo l’addio della Punto, con l’obiettivo di svecchiare la gamma puntando all’elettrico puro. In questo articolo scopriremo come sarà possibile configurarlo ed il suo prezzo.

Fiat 600e: dimensioni ed interni

La Fiat 600e è un b-suv realizzato negli stabilimenti polacchi di Tichy che va a fronteggiare rivali europee come la Citroen DS4, l’Opel Mokka e la Peugeot 2008.

Trattandosi di un suv di fascia entry level molti sono curiosi di capire le sue effettive dimensioni dato che ora ha acquisito un aspetto reale dal concept in cui era stato inizialmente presentato ed eccole di seguito riepilogate:

Lunghezza : 4 metri e 17

: 4 metri e 17 Larghezza : 1 metro e 72

: 1 metro e 72 Altezza : 1 metro e 53

: 1 metro e 53 Passo: 2 metri e 56

Dimensioni decisamente in linea con le principali competitor a dimostrazione che si tratta di una vettura tutto sommato piccola, anche se l’altezza da terra e la carrozzeria la rendono più grande alla vista.

Gli interni sono semplici nel design ma molto moderni nelle finiture, il volante ha la parte bassa piatta non è quindi completamente tondo. Il tunnel centrale è rialzato nonostante l’assenza della trasmissione ed i sedili sono ben foderati.

Il sistema di infotainment è piuttosto spostato verso il volante e le sue dimensioni sono di 10,25 pollici con l’integrazione del sistema Uconnect garantendo la compatibilità ad Android Auto ed Apple Car Play.

Il prezzo ed i colori

I colori con cui è possibile configurare la nuova Fiat 600e sono 7: Arancione sole d’Italia, Sabbia terra d’Italia, Azzurro cielo d’Italia, Verde mare d’Italia, Nero, Bianco e Rosso.

Nella scelta dei nomi dei nuovi colori un chiaro omaggio al nostro paese mentre quelli classici non hanno cambiato nomenclatura.

Il prezzo di partenza per la 600e è fissato in 35.950€ La vettura è già sul mercato ed è quindi acquistabile sia in concessionaria che configurabile online.