Da quest’estate la Fiat 500 dotata di motore a combustione interna ha smesso di essere prodotta dopo ben 17 anni di onorata carriera ed oltre 3.2 milioni di esemplari venduti nel mondo. Per chiudere al meglio questa storia importante il carrozziere tedesco Marani ha realizzato un gioiello, è proprio il caso di dirlo, in piccolissima serie, la Fiat 500 Principessa.

LEGGI ANCHE: Nissan Qashqai da record in uno spot pubblicitario

Fiat 500 Principessa: moda e lusso in un’unica auto

La Fiat 500 Principessa, disponibile anche in versione Abarth 695, sarà realizzata in soli 30 esemplari, rigorosamente prodotti a mano, a testimoniare la cura costruttiva di questo artigiano delle quattro ruote.

Il colore scelto è un schema bicolore Champagne Gold Metallic/Vesuvio Black Metallic per una carrozzeria dalle tonalità nero-oro che complice la vernice metallizzata le dona un look “glitterato”.

Si riconosce immediatamente, così come le altre versioni speciali realizzate negli anni da Fiat, perché non ce ne sono molte in circolazione, in questo specifico caso ancora meno.

In futuro arriverà anche una versione Speedster su base Abarth 695 C, a testimoniare che si possono fare lavori di eccellenza anche su piccole sportive che già da originali sono in grado di farsi notare.

Il tema bicolore nero-oro prosegue anche negli interni, dove sono presenti elementi in oro e argento ed è possibile dotarlo di anelli decorativi in strass. Insomma è un continuo sfarzo, proprio come si addice ad una vera e propria principessa.

LEGGI ANCHE: Vendere auto usata, meglio come privato o in concessionaria?

“Altezza reale” anche nel prezzo

La Fiat 500 Principessa ha un prezzo di acquisto decisamente elevato trattandosi di una Fiat 500, auto già di per sé dal costo non esiguo. Per entrare in possesso di uno dei 30 esemplari bisogna spendere tra i 43 e i 48 mila euro a seconda dell’allestimento scelto.

La Principessa Abarth è 10 mila euro più cara con un costo che va da 58 a 63 mila euro.