Fiat Panda Hybrid: prezzo e consumi

Fiat ha lanciato la Panda Hybrid, il modello di utilitaria con più vendite nel nostro paese. Versione che si rinnova per far si che la sua storia possa continuare anche per i prossimi anni restando un riferimento per la categoria. Scopriamo prezzo e consumi della Fiat Panda Hybrid.

Fiat Panda Hybrid: i consumi

L’aspetto di maggiore interesse legato a questo specifico modello è indubbiamente quello riguardante i consumi. Questi sono il lato positivo dell’ibrido in quanto l’accoppiata elettrico-benzina abbassa notevolmente il rapporto litri/km garantendo un valore basso di litri consumati a fronte di un buon numero di chilometri di strada macinati.

Fiat dichiara un valore di 4 litri/100 km come consumo medio, pari a 25 km con un litro. Un valore fin troppo ottimista, provandola su strada con anche dei tratti autostradali si è arrivati a 7 litri/100 km che corrispondono 14, 3 km al litro, un valore più in linea con la macchina.

Complessivamente sono consumi ottimi anche quelli reali, in fondo il motore che equipaggia la Panda Hybrid è un 1.0 che eroga solamente 69 cavalli, per giunta poco assetati grazie all’aiuto elettrico. Resta un’auto da città anche in questa particolare versione.

I prezzi

Dopo aver visto i consumi, vediamo il prezzo della Fiat Panda Hybrid. Attualmente è disponibile in tre allestimenti: City Cross, Hybrid Launch Edition e Trussardi.

La City Cross è quella d’ingresso alla gamma ed ha infatti un prezzo d’attacco pari a 15.100€. Più cara di 1.000€ (quindi 16.100€) la Hybrid Launch Edition che è leggermente più accessoriata, caratteristica delle versioni dl lancio, rispetto alla versione base.

Infine la più costosa è la Trussardi che ha un prezzo di 17.100€ questo allestimento porta con sé interni diversi, cerchi nero lucido da 15 pollici e barre del tetto nero, una versione che strizza l’occhio alla moda, non solo per la firma del celebre Brand.

