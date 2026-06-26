Fondi regionali per lo sport paralimpico: attrezzature, ausili e trasporti per 800 mila euro

La regione ha pubblicato tre avvisi per un totale di 800 mila euro destinati a favorire la partecipazione degli atleti con disabilità allo sport attraverso finanziamenti per attrezzature, ausili e rimborsi trasporto. Le misure coinvolgono federazioni e discipline riconosciute dal Comitato italiano paralimpico e prevedono scadenze e criteri di priorità in caso di richieste eccedenti le risorse disponibili.

La giunta regionale ha messo in campo un pacchetto di interventi economici per facilitare la partecipazione allo sport delle persone con disabilità: complessivamente sono stanziati 800 mila euro distribuiti su tre distinti avvisi rivolti alle federazioni e discipline sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP). L’obiettivo dichiarato è sostenere l’acquisto di attrezzature l’approvvigionamento di ausili sportivi e contribuire alle spese di trasporto degli atleti per garantire pari opportunità e inclusione.

Dotazione finanziaria e finalità dei tre avvisi

Il primo avviso destina 300 mila euro al finanziamento dell’acquisto di attrezzature sportive utilizzabili per l’allenamento di atleti tesserati con disabilità, sia in discipline individuali sia di squadra. Il secondo stanziamento, pari a 200 mila euro è mirato all’acquisto di ausili sportivi specifici per le esigenze tecniche degli atleti. Infine, il terzo avviso assegna altri 300 mila euro per il riconoscimento di contributi a copertura delle spese di trasporto sostenute dagli atleti per raggiungere le strutture sportive, con limiti settimanali stabiliti.

Quote e limiti del rimborso trasporto

Per il rimborso delle spese di viaggio la misura prevede un contributo fino a 50 euro a settimana per ciascun atleta, riferito ai viaggi effettuati nel corso del 2026 per la partecipazione alle attività sportive. Le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione coinvolgono società sportive, comitati regionali e il CIP Sicilia nel processo di raccolta e verifica delle istanze.

Scadenze e procedure per la presentazione delle domande

Le tempistiche sono dettagliate e diverse per ciascun avviso. Per il primo bando relativo alle attrezzature la scadenza per la trasmissione delle domande da parte delle federazioni aderenti al CIP è fissata al 20 luglio 2026 con obbligo di invio via PEC e firma digitale. Il secondo avviso sugli ausili richiede la presentazione delle istanze entro il 27 luglio 2026 richiamando l’elenco degli ausili adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per lo Sport come riferimento tecnico. Per i contributi di trasporto la procedura prevede che gli atleti inoltrino la richiesta alla propria società entro il 15 novembre 2026 le società poi trasmetteranno alle rispettive strutture regionali entro il 25 novembre 2026 mentre federazioni e discipline dovranno inviare l’elenco completo delle istanze al CIP Sicilia entro il 30 novembre 2026.

Modalità di invio e requisiti formali

Tutte le richieste devono essere inoltrate tramite PEC e con firma digitale da parte delle federazioni o degli enti indicati nei bandi. La documentazione da allegare deve rispettare le specifiche tecniche e amministrative richieste in ciascun avviso, pena l’esclusione dalla valutazione. È inoltre previsto il riferimento obbligatorio all’elenco degli ausili per il secondo bando, che funge da parametro di ammissibilità.

Criteri di priorità e esclusioni

Nel caso in cui il numero delle domande superasse le risorse disponibili è prevista una graduatoria che privilegia i richiedenti con ISEE più basso; in caso di parità si darà precedenza agli atleti più giovani. Sono esclusi dai benefici coloro che già usufruiscono di altri contributi pubblici con la stessa finalità, per evitare duplicazioni di finanziamento. L’elenco definitivo dei beneficiari e la ripartizione dei contributi saranno stabiliti dal Dipartimento regionale dello Sport in base alle verifiche istruttorie.

Secondo l’assessore regionale con delega allo sport, l’intervento rappresenta un rafforzamento significativo del capitolo di spesa rispetto all’anno precedente e nasce dall’ascolto delle esigenze segnalate dal CIP. L’iniziativa intende consolidare il principio che lo sport sia un diritto accessibile e che la partecipazione debba avvenire in condizioni di uguaglianza.

Gli avvisi integrali e i moduli per la presentazione sono stati pubblicati sul portale istituzionale regionale; le federazioni interessate sono invitate a prendere visione delle specifiche tecniche e amministrative per predisporre le richieste entro i termini indicati.