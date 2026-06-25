La mostra al Museo nazionale dell’automobile di Torino celebra gli 80 anni della Vespa

Ottant’anni dopo il deposito del brevetto che ha dato vita alla Vespa, il Museo nazionale dell’automobile di Torino celebra questo simbolo del Made in Italy con una mostra straordinaria. Intitolata “Vespa: Icona Italiana” l’esposizione, visitabile fino al 30, offre un viaggio affascinante attraverso la storia e l’evoluzione culturale di questo scooter leggendario.

La mostra è il frutto di una collaborazione tra il Museo nazionale dell’automobile di Torino e il Vespa Club d’Italia con la curatela di Roberto Donati e Rino Drogo. Al centro del progetto c’è la Collezione Marco Fumagalli un archivio vasto e dettagliato che raccoglie non solo modelli di Vespa, ma anche gadget, pubblicità, manifesti e locandine cinematografiche che testimoniano l’impatto culturale dello scooter.

La collezione Marco Fumagalli: un tesoro di memorie

La passione di Marco Fumagalli per la Vespa è iniziata nei primi anni Novanta, quando ha deciso di raccogliere tutto ciò che riguardava questo iconico mezzo di trasporto. La sua collezione, oggi, è un vero e proprio archivio che racconta come la Vespa abbia superato il ruolo di semplice mezzo di trasporto per diventare un fenomeno culturale e collezionistico. Tra i pezzi esposti, ci sono modelli storici come la Vespa 98 MP6L la 125 V31T resa celebre dal film “Vacanze Romane” e la 150 GS.

La mostra è organizzata in sei sezioni tematiche che ripercorrono l’evoluzione della Vespa: dagli esordi al nuovo corso. Ogni sezione è arricchita da immagini, oggetti e testimonianze che mostrano la presenza costante della Vespa nella cultura visiva italiana del Novecento. Pubblicità, cinema, fotografia e grafica contribuiscono a costruire un vero e proprio atlante visivo dedicato a un’icona capace di attraversare epoche e generazioni.

L’arte incontra le due ruote: Mimmo Rotella e la Vespa

Uno spazio speciale della mostra è dedicato a Mimmo Rotella uno dei protagonisti dell’arte italiana del secondo dopoguerra. Le sue opere, che dialogano con fotografie e materiali pubblicitari, raccontano come la Vespa sia diventata non solo un mezzo di mobilità, ma anche una presenza stabile nell’immaginario artistico e culturale internazionale. Questo dialogo tra arte e design sottolinea ulteriormente il ruolo della Vespa come simbolo di un’epoca e di una cultura.

La mostra “Vespa: Icona Italiana” è un omaggio a uno degli oggetti più riconoscibili del Made in Italy, capace di conquistare il mondo e di diventare un simbolo di libertà e stile. Per gli appassionati e i curiosi, è un’occasione unica per scoprire la storia di questo scooter leggendario e per immergersi nell’atmosfera di un’epoca che ha segnato la nostra cultura.

L’ingresso alla mostra costa 18 euro per gli adulti, 15 euro per ragazzi 18-25 anni e over 65, e 8 euro per i bambini dai 6 ai 17 anni. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, consultare il sito ufficiale del Museo nazionale dell’automobile di Torino.