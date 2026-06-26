Apollo IE: la storia dietro l’hypercar che ha conquistato gli appassionati

L'Apollo Intensa Emozione è un'icona delle hypercar, con un V12 potente e un design aggressivo. Scopri come è stata sviluppata e perché vale l'attesa.

Nel mondo delle hypercar poche vetture riescono a mantenere le promesse fatte. L’Apollo Intensa Emozione, però, è una di queste. Presentata, questa vettura ha suscitato grande interesse per il suo V12 e il design spigoloso. Dopo anni di attesa, finalmente possiamo scoprire cosa la rende così speciale.

L’Apollo Intensa Emozione non è nata dal nulla. Le sue radici risalgono alla Gumpert Apollo, una hypercar tedesca famosa per il suo leggendario giro a Top Gear. Dopo il fallimento di Gumpert, l’azienda è stata riorganizzata e ha dato vita a un nuovo progetto: l’Apollo IE.

Un design che colpisce

Disegnata dal britannico Jowyn Wong, l’Apollo IE è una vera e propria scultura su ruote. Il suo design aggressivo e spigoloso attira l’attenzione ovunque. Ogni dettaglio, dall’enorme ala posteriore fissa ai giganteschi condotti di raffreddamento, è studiato per offrire prestazioni e un impatto visivo notevole.

Salire a bordo della IE è un’esperienza unica. La cabina è ricca di dettagli scenografici e il guidatore si trova quasi sdraiato, come su una Formula 1. I sedili sono personalizzati in base alle misure del proprietario, offrendo un comfort senza pari.

Il cuore pulsante: il V12

Il cuore dell’Apollo IE è un V12 da 6,3 litri che eroga 780 cavalli. Questo motore aspirato offre un’accelerazione lineare e fluida, con uno 0-100 km/h in soli 2,7 secondi. La risposta all’acceleratore è istantanea e appagante, proprio come sulle auto da corsa.

Il cambio sequenziale a sei rapporti richiede un po’ di pratica, ma una volta presa confidenza, la guida diventa un’esperienza indimenticabile. La leggerezza della vettura, con un peso a vuoto di soli 1.400 kg, contribuisce a rendere la guida estremamente coinvolgente.

Prestazioni e maneggevolezza

Con il motore in posizione centrale e un peso ridotto, l’Apollo IE offre una sterzata meravigliosa. Il volante è comunicativo e restituisce l’asfalto con chiarezza, rendendo la guida diretta e precisa. La vettura è facile da piazzare su strada, grazie alla visibilità offerta dai passaruota anteriori.

I freni AP Racing garantiscono una potenza frenante impressionante, permettendo di ridurre la velocità quando necessario. La velocità massima dichiarata è di 208 miglia all’ora, rendendo la IE una delle hypercar più veloci al mondo.

Dopo nove anni, l’Apollo Intensa Emozione ha dimostrato di valere l’attesa. Con il lancio imminente della nuova Apollo EVO, non possiamo che chiederci come l’azienda riuscirà a superare questa straordinaria vettura.