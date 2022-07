Probabilmente non lo sapete, ma dall’altra parte dell’Atlantico la Ford Bronco è un’istituzione da quando è stata lanciata nel 1966 insieme alle sue due principali rivali, la Jeep Wrangler e la Land Rover Defender, in quanto si tratta di una 4×4 hardcore.

Tuttavia, potreste imbattervi in uno di questi esemplari a partire dal prossimo anno, quando la Ford Bronco arriverà in Europa.

Nuova Ford Bronco: arrivo previsto nel 2024!

Se sappiamo che sarà importata in quantità limitata in Europa, il comunicato stampa non specifica però l’elenco dei Paesi interessati. L’attuale sesta generazione è stata reintrodotta nel continente nordamericano nel 2020, dopo averlo abbandonato per 20 anni. Esiste in due versioni. Il Bronco vero e proprio, basato su un telaio a scaletta, è disponibile nelle versioni a tre e cinque porte e ha porte e tetto rimovibili, come la Wrangler.

Tuttavia, c’è anche una versione corta più civile basata sull’attuale Kuga e chiamata Bronco Sport.

Entrambe sono alimentate solo da motori a benzina con potenze che vanno da 270 CV (per il 2.3 EcoBoost a quattro cilindri della Focus ST e della Mustang) a oltre 400 CV (nella versione Raptor), senza dimenticare una variante 2.7 EcoBoost V6 da 310 CV per la prima e da 181 CV (1.5 EcoBoost) a 245 CV (2.0 EcoBoost) per la seconda.

Niente diesel, nessuna traccia di ibridazione, è improbabile che la situazione cambi quando arriverà in Italia. Ma per non spaventare i potenziali acquirenti, potrebbe sfuggire a qualsiasi malus venendo venduto solo in versione utility, come nel caso del Ranger Raptor. Tuttavia, dovremo aspettare un po’ prima di saperlo con certezza.