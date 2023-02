Quando si pensa a un pick-up, probabilmente viene in mente il Ford F-150. Il best-seller perenne si è evoluto nell’era moderna con una carrozzeria in alluminio, motori turbo, un’opzione ibrida, uno spinoff completamente elettrico, recensito separatamente, e tutta la migliore tecnologia Ford.

Se volete un camion da lavoro, l’XL di base ha tutto quello che vi serve e niente di cui non abbiate bisogno, ma salendo con la scala degli allestimenti troverete un elenco sempre più lungo di caratteristiche desiderabili e, ovviamente, prezzi all’altezza.

Per chi vuole avventurarsi nella natura selvaggia c’è l’audace modello Tremor, mentre gli esclusivi allestimenti Platinum e Limited coccolano gli occupanti con un lusso da Lincoln.

L’F-150 non si guida bene come il Ram 1500 o non è maneggevole come il Silverado della Chevrolet, ma è altamente capace, multi-configurabile e assolutamente competitivo.

In altre parole, è sufficientemente performante da suscitare il tipo di fedeltà che l’ha mantenuta in cima alle classifiche di vendita anno dopo anno.

Ford F-150 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità del 2023

Per il 2023 Ford ha aggiunto alla gamma F-150 l’allestimento Rattler, orientato al fuoristrada.

Basato sulla XL FX4, l’allestimento Rattler aggiunge esclusivi cerchi da 18 pollici, un sistema a doppio scarico, il controllo della pendenza, un differenziale posteriore bloccabile e un sistema di sospensioni off-road, oltre ai caratteristici loghi ispirati al serpente a sonagli presenti nel design.

Il posizionamento del Rattler nella gamma F-150 rappresenta un’opzione più accessibile per gli acquirenti che desiderano maggiori capacità fuoristradistiche ma non vogliono spendere per i più costosi modelli Tremor o Raptor.

Motore, trasmissione e prestazioni

L’F-150 2023 è disponibile con diversi motori: un V-6 da 3,3 litri da 290 CV; un V-8 da 5,0 litri da 400 CV; un V-6 da 2,7 litri biturbo da 325 CV; un V-6 da 3,5 litri biturbo da 400 CV e un V-6 diesel da 3,0 litri da 250 CV. Indipendentemente dal motore scelto, l’F-150 è abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti.

Per la prima volta in assoluto, l’F-150 viene offerto anche con una motorizzazione ibrida. Ford sostiene che il nuovo propulsore ibrido da 400 CV, composto da un V6 biturbo da 3,5 litri, un motore elettrico da 35 kW e un cambio automatico a 10 rapporti, offrirà fino a 700 miglia di autonomia per serbatoio e potrà anche alimentare un generatore di bordo per mantenere la corrente nei cantieri o durante le interruzioni di corrente.

Gli acquirenti potranno scegliere tra trazione posteriore e integrale con tutti i propulsori disponibili per l’F-150.

Interni, comfort e carico

Gli interni dell’F-150 sono quasi all’altezza dell’abitacolo deluxe del Ram 1500, in particolare nei modelli di fascia alta King Ranch, Platinum e Limited. I materiali pregiati sono utilizzati ovunque e l’abitacolo è ricco di vani portaoggetti. Altre caratteristiche di comfort sono destinate a rendere le cose più facili per coloro che utilizzano l’F-150 come spazio di lavoro mobile. Ad esempio, la leva del cambio dell’automatico a 10 rapporti può essere ripiegata insieme alla console centrale per creare un ampio spazio di lavoro piatto.

Allo stesso modo, l’F-150 può essere ordinato con sedili anteriori ribaltabili che possono offrire un posto letto. Lo spazio per i passeggeri è generoso, con la carrozzeria cabinata a quattro porte che è la più spaziosa e adatta alle famiglie. Sul retro, il letto dell’F-150 è dotato di un generatore di bordo opzionale che fornisce fino a 7,2 kW di potenza per soddisfare le esigenze di elettricità in cantiere o durante i party.

