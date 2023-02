La coppia istantanea e massiccia dei motori elettrici è in grado di lasciare a bocca aperta chiunque. Ecco alcune caratteristiche principali.

Se si alza il volume dell’impianto audio del Ford F-150 Lightning 2023, non ci si accorge che questo pick-up è alimentato a elettricità. Con i brani in sottofondo non si noterebbe l’assenza del suono del motore a benzina.

Ma basta premere l’acceleratore per capire che il Lightning non è un normale F-150 a benzina: la coppia istantanea e massiccia dei motori elettrici vi sbatte sul sedile come se foste stati investiti da dietro da un Peterbilt.

Per il resto, il Lightning offre praticamente tutto ciò che fa il normale F-150 in un pacchetto che è quasi un’immagine speculare. All’interno e all’esterno, il Lightning assomiglia agli altri F-150, anche se sotto è completamente diverso.

Tutti i modelli sono dotati di due motori elettrici alimentati da due pacchi batteria. Con la batteria più grande, quella Extended-Range, il gruppo propulsore eroga ben 580 cavalli. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Ford F-150 Lightning: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, potenza e prestazioni EV

Tutti i modelli F-150 Lightning sono dotati di serie di due motori elettrici e di trazione integrale. Con la batteria Standard-Range, i motori si combinano per raggiungere una potenza di 452 cavalli, mentre con la batteria Extended-Range la potenza sale a 580 cavalli.

Le prestazioni sono impressionanti per un camion così pesante.

La guida e la maneggevolezza del Lightning sono leggermente più gradevoli, grazie a un baricentro più basso che aiuta a tenere sotto controllo il rollio della carrozzeria e alle sospensioni posteriori indipendenti al posto dell’asse posteriore solido del modello a gas.

Interni, comfort e carico

Come l’esterno, l’abitacolo dell’F-150 Lightning è più o meno uguale a quello dell’F-150 a benzina, con alcune differenze fondamentali come il display di infotainment extra-large e il voluminoso vano di carico nel bagagliaio anteriore.

L’F-150 Lightning è offerto solo in versione crew cab. A proposito di spazio, l’F-150 Lightning offre un ampio bagagliaio anteriore che utilizza lo spazio in cui si troverebbe il motore dell’F-150 normale per trasportare un carico supplementare.

Dati cloud per calcolare l’autonomia del Ford F-150

Grazie alla navigazione e al recupero di tutta una serie di dati in tempo reale dal cloud (topografia, temperature esterne, velocità del traffico, ecc.), il pick-up è in grado di affinare le proprie stime e proiettare al conducente un raggio d’azione più realistico. Ford afferma che il dispositivo è dotato di un sistema di apprendimento che tiene conto di tutti i dati precedenti e delle abitudini di carico dei proprietari, per fornire informazioni più accurate.

