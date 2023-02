Anche se la Ford Fiesta è piccola, è ancora molto agguerrita. Scopriamo le sue caratteristiche principali nel dettaglio.

Ford Fiesta 2019: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motori, guida e maneggevolezza

Di serie sono disponibili un manuale a cinque marce e un motore a quattro cilindri da 1,6 litri con una potenza di 120 cavalli; l’automatico a sei marce, disponibile come optional, è divertente da guidare quasi quanto il manuale.

Lo sterzo è preciso e ben ponderato e, sebbene non sia veloce -la Fiesta è giocosa nelle curve. Gli appassionati di guida sono invitati a dare un’occhiata alla Fiesta ST ad alte prestazioni.

La Fiesta si è liberata del suo unico motore diesel nel corso della sua carriera per mantenere solo basi a benzina, in micro-ibridazione o addirittura in bi-fuel con la nuova versione Flexifuel, unica nel segmento. Si tratta di un vero e proprio punto di forza, soprattutto perché non rappresenta quasi nessun costo aggiuntivo rispetto al vecchio motore di potenza equivalente: appena 100-200 euro sui livelli di allestimento superiori.

Infine, va segnalata la presenza della versione sportiva ST da 200 CV, mentre la concorrenza si fa scarsa: sono scomparse la Renault Clio RS e la Peugeot 208 GTI, per cui rimane solo la Volkswagen Polo GTI e il suo 2.0 turbo, che però è molto più costoso della piccola americana.

Interni e tecnologia

Il sedile posteriore è stretto sia nella versione berlina che in quella hatchback, ma le dimensioni e la scarsa dotazione di serie non dovrebbero essere un ostacolo. L’allestimento base S è dotato di elementi di base come il volante inclinabile e telescopico, gli alzacristalli a manovella e la telecamera di backup; passando all’allestimento SE si aggiungono elementi di comfort come il cruise control e l’accesso senza chiave a distanza.

Il sistema di infotainment con schermo touchscreen da 6,5 pollici, il navigatore in plancia e il tetto apribile sono tutti optional. La pratica utilitaria ospita 14 valigie a mano con i sedili posteriori ripiegati.

Dimensioni

Ford Fiesta (3/5 porte): lunghezza 4,04 m Larghezza 1,73 m Altezza 1,47 m Passo 2,49 m

Ford Fiesta Active: lunghezza 4,07 m Larghezza 1,73 m Altezza 1,49 m Passo 2,49 m

Prezzo della Ford Fiesta 2019

Prezzi a partire da 14.500 euro per la 1.1 70 CV Plus e 26.750 euro per la 1.5 Ecoboost 200 CV.

LEGGI ANCHE: