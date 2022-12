La Ford Kuga restyling 2023 sembra essere molto interessante. Con la Fiesta che rischia di essere eliminata, la Ford Kuga dovrà recuperare parte delle vendite nel prossimo futuro. L’imminente facelift potrebbe potenzialmente contribuire a rilanciare il SUV medio di Ford agli occhi degli acquirenti e, grazie all’uscita della variante con il badge Escape, ora sappiamo cosa aspettarci dalla Kuga aggiornata del prossimo anno.

Ford Kuga restyling 2023: prezzo, data di uscita e caratteristiche

Abbiamo già visto la Escape in fase di test, e ora sappiamo che l’auto di produzione finale è rimasta invariata rispetto a quella che avevamo visto. Il frontale presenta una griglia più stretta con lo stemma Ford incastonato in modo simile a quello della Fiesta e della Focus aggiornate, oltre a nuovi fari a LED con una barra luminosa centrale e un paraurti ridisegnato.

L’intera gamma di varianti della Kuga potrebbe essere riproposta, con i modelli più economici che riceveranno cerchi in lega più piccoli e rivestimenti in plastica per la carrozzeria. Le versioni con specifiche più elevate avranno finiture cromate, paraurti e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, terminali di scarico cromati e fendinebbia a LED. Il facelift porta anche un nuovo design della firma luminosa posteriore.

Ci aspettiamo che la nuova Kuga venga aggiornata anche all’interno.

Verrà introdotta l’ultima versione dell’infotainment Ford SYNC4, gestito da un nuovo touchscreen centrale da 13,2 pollici. La Escape può essere acquistata con diversi sistemi di sicurezza come il cruise control adattivo, il sistema di mantenimento della corsia, il sistema anticollisione e il rilevamento dei pedoni. Tra gli optional figurano l’head-up display, il tetto panoramico e il pad di ricarica wireless per smartphone.

La gamma di motorizzazioni dovrebbe cambiare con il facelift.

Si parte con un 1,5 litri a benzina da 148 CV, un 2,5 litri ibrido a benzina da 187 CV e un 2,5 litri ibrido plug-in a benzina da 222 CV.

La Kuga rinnovata non è ancora stata testata in Europa e non ci aspettiamo una presentazione completa prima del 2023. Il prezzo della nuova Kuga dovrebbe essere leggermente superiore a quello di partenza della vettura attuale.