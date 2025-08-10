Ford Transit compie 60 anni il furgone prodotto da Ford ha attraversato 6 decadi riuscendo sempre a restare al passo con i tempi confermandosi il compagno di viaggio di milioni di lavoratori in tutto il mondo. Ripercorriamo la sua storia attraverso le diverse generazioni del modello.

Ford Transit, dal 1965 sinonimo di qualità

Ford Transit nasce il 9 agosto 1965 con il primo modello uscito dalla catena di montaggio, sin da subito si dimostra un veicolo di successo per la capacità di carico e le prestazioni motoristiche generose.

La prima generazione resta in produzione sino al 1975 subendo un piccolo restyling di metà carriera. Nel 1975 arriva l’MK2 che porta in dote i freni a disco servo assistiti, prima sui “passo corto” e nel 1976 anche su quelli a “passo lungo”. In quest’anno Transit raggiunge quota 1 milione di unità prodotte.

Il 1983 è l’anno della seconda generazione che lancia il motore diesel 2.5 con iniezione diretta con consumi ridotti del 24%, con questo modello nel 1985 si raggiungono i 2 milioni di esemplari prodotti.

E’ l’anno 1986 quello del lancio della terza generazione che migliora la capacità di carico, la sicurezza e l’accessiblità. Il diesel 2.5 raggiunge ora i 100 cavalli, oltre a lui è in gamma un diesel da 80 cavalli aspirato. Nel 1994 un restyling del modello ne cambia il frontale e nel 1998 debutta la versione a GPL.

Nel nuovo millennio nasce la quarta generazione che è sia a trazione anteriore che posteriore. La quinta generazione debutta nel 2006, un modello che è rimasto in gamma sino al 2020, oggetto di nuovi allestimenti e motorizzazioni.

Il 2020 è infatti l’anno del debutto del Transit completamente elettrico ma nel frattempo viene sviluppato un modello ibrido plug-in che nel 2024 vede la propria autonomia aumentare a 402 chilometri.

Supervan, il Transit da gara

Transit non è solo sinonimo di veicolo commerciale, esistono anche i Supervan versioni opportunamente modificate per gareggiare. Il primo modello debutta a Brands Hatch nel 1971 ed è basato sulla mitica Ford GT40 con un motore 5.0 V8.

Nel 1985 nasce il Supervan II basato sulla vettura C100 da Le Mans, capace di raggiungere i 280 km/h a Silverstone.

10 anni dopo, nel 1995 vede la luce il Supervan III che ha sotto il cofano il motore Ford Zetec R di F1 un V8 3.5 litri da 650 cavalli. Questo modello è attualmente conservato nel museo Heritage del marchio ed ha un motore Cosworth 2.9 24 valvole.

Infine nel 2023 arriva il Supervan IV basato sul Transit Custom è dotato di 3 motori elettrici per una potenza complessiva di 1.400 cavalli. Partecipa alla Pikes Peak International Hill Climb in Colorado.