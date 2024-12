Ford Puma arriverà in versione elettrica denominata Gen-E, scopriamo i suoi punti di forza.

Ford Puma è uno dei crossover-suv più venduti sul mercato europeo, un modello che ha dimostrato di essere apprezzato dalla clientela perché in grado di unire dimensioni contenute ad elevata tecnologia ed anche motorizzazioni adatte ad un vasto pubblico. Dopo l’adozione dell’ibrido arriva la versione elettrica denominata Gen-E di cui parliamo in questo articolo dedicato.

LEGGI ANCHE: Jaguar Type 00, la rivoluzione elettrica del marchio britannico

Ford Puma Gen-E: il crossover ora anche elettrico

Ford Puma fino ad ora era disponibile nella sola versione con motore ibrido che ha fatto parlare molto positivamente di sé per la cavalleria ideale e le basse emissioni nocive.

Ad ogni modo tutte le maggiori case si stanno muovendo verso l’elettrificazione ed anche Ford si è dovuta uniformare e per la Puma ha scelto un motore con un’efficienza di 13,1 kWh ogni 100 km. L’autonomia è di 376 km in un utilizzo misto, se la si utilizza solo in città arriva a ben 523 km se caricata completamente.

La versione ST permette di avere un‘accelerazione da 0 a 100 in soli 8 secondi ed anche uno sterzo davvero reattivo che vi farà comprendere cosa sta accadendo davanti a voi.

I litri di carico sono ben 566 con la configurazione a 5 posti, quindi non vi sono problemi per il caricamento dei bagagli. Sono 43 i litri che fornisce la zona del cofano motore data l’assenza del motore a benzina.

LEGGI ANCHE: Elon Musk e il maxi compenso, la battaglia legale continua

Ottimo infotainment e prezzo accessibile

Il sistema di infotainment è il classico SYNC di Ford con navigazione connessa al cloud e vi è anche la connessione ad Android Auto ed Apple Car Play in modalità wireless. Alexa invece viene comandata vocalmente per consentire una gestione delle funzioni senza staccare le mani dal volante.

Il prezzo di partenza della nuova Ford Puma Gen-E è di 32.950 euro per la versione base e di 35.200 euro per l’allestimento Premium.

Le consegne dei primi esemplari avverranno a partire dalla primavera del 2025.