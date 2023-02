Anche se non sembra, il Ford Maverick 2023 è un pick-up da lavoro che si guadagna il posto accanto al Ranger e all’F-150 con un design innovativo e un’utilità sorprendente. Il propulsore di serie è un sistema ibrido a basso consumo di carburante con trazione anteriore, ma sono disponibili anche un quattro cilindri turbo da 2,0 litri e la trazione integrale.

Condivide la piattaforma con il SUV Bronco Sport, ha quattro porte e un abitacolo abbastanza spazioso con diverse soluzioni di stivaggio intelligenti. L’unico concorrente del Maverick nella classe dei pick-up compatti, recentemente rinnovata, è la Hyundai Santa Cruz, che, pur essendo in grado di trainare di più e di offrire maggiori caratteristiche di lusso, costa di più.

Ford Maverick: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Invece di partire con il motore turbo a tre cilindri di serie del Bronco Sport, Ford ha scelto l’ibrido per il propulsore di base del Maverick.

Tutti gli allestimenti sono dotati di serie di un quattro cilindri da 2,5 litri assistito da un motore elettrico per una potenza complessiva di 191 cavalli. Questa configurazione è disponibile solo con trazione anteriore e cambio automatico a variazione continua.

È disponibile anche un sistema di propulsione non ibrido, che prevede l’utilizzo di un potente quattro cilindri 2.0 litri turbo da 250 CV e di un cambio automatico a otto rapporti; la trazione integrale è opzionale con questo sistema di propulsione.

Su strada, la Maverick è decisamente scattante con il quattro cilindri turbo opzionale.

Interni, comfort e carico

Tutti i Maverick sono cabinati, il che significa quattro porte di dimensioni standard e un sedile posteriore abbastanza spazioso.

Ford ha incorporato molti vani portaoggetti e contenitori in tutto l’abitacolo, comprese alcune ampie aree sotto il sedile posteriore. I modelli base sono tutt’altro che lussuosi, ma offrono di serie alcuni comfort come il volante inclinabile e telescopico con comandi audio, l’accesso senza chiave a distanza e il supporto lombare regolabile per i sedili anteriori.

Altre caratteristiche sono disponibili di serie o come parte di pacchetti opzionali sugli allestimenti XLT e Lariat, tra cui il climatizzatore automatico bi-zona, l’illuminazione interna ambientale e i sedili anteriori regolabili.