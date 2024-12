Un design familiare ma rinnovato

Riconoscere la nuova Ford Puma 2024 dalla generazione precedente è un compito semplice per gli appassionati, ma per chi non è esperto, le differenze estetiche possono risultare sottili. Il crossover dell’Ovale Blu ha mantenuto la formula vincente che ha contribuito al suo successo, concentrandosi su motorizzazioni più efficienti, inclusa una versione elettrica, e su interni modernizzati. La nuova Puma si presenta con un design che, pur rimanendo fedele alle linee originali, introduce elementi freschi e contemporanei.

Interni all’avanguardia e tecnologia avanzata

All’interno, la Ford Puma 2024 offre un cambiamento significativo, puntando su una tecnologia all’avanguardia. La plancia è dominata da due schermi di ultima generazione: una strumentazione digitale da 12,8 pollici, personalizzabile e facilmente leggibile, e un monitor touch per l’infotainment da 12 pollici, ora integrato nella plancia. Questa nuova configurazione non solo migliora l’estetica, ma rende anche più intuitivo l’accesso alle funzioni del veicolo, dal climatizzatore alla navigazione. La compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, anche in modalità wireless, rappresenta un ulteriore passo avanti nella connettività.

Spazio e praticità: il punto forte della Ford Puma

Nonostante le dimensioni compatte di 4,18 metri, la Ford Puma 2024 si distingue per un bagagliaio sorprendentemente spazioso. Con una capacità minima di 456 litri, che può arrivare a 1.216 litri abbattendo i sedili posteriori, il crossover offre una notevole versatilità. Un elemento innovativo è il MegaBox, un vano aggiuntivo di 80 litri situato sotto il piano di carico, ideale per trasportare oggetti ingombranti o per attività come il lavaggio di animali. Tuttavia, lo spazio per i passeggeri posteriori è limitato, rendendo consigliabile viaggiare in quattro per garantire comfort durante i lunghi tragitti.