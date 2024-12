Introduzione alla Ford Puma EcoBoost Hybrid 155 ST-Line X

La Ford Puma EcoBoost Hybrid 155 ST-Line X rappresenta un’evoluzione del modello precedente, mantenendo un design esterno che ha subito solo lievi modifiche. Le nuove luci e i dettagli aggiornati conferiscono un aspetto fresco e moderno. Tuttavia, le vere novità si trovano all’interno, dove la plancia digitale e gli interni sono stati completamente rivisitati, offrendo un’esperienza di guida più tecnologica e coinvolgente.

Design e comfort degli interni

Salendo a bordo della Puma, si nota immediatamente il nuovo display da 12,8 pollici per la strumentazione, che, sebbene non offra molte opzioni di personalizzazione, è ampio e ben leggibile. Il sistema di infotainment Sync 4, con uno schermo touch da 12 pollici, è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, rendendo la connettività semplice e veloce. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero trovare il passaggio tra i vari menu un po’ lento, e le piccole icone per il climatizzatore possono risultare difficili da usare durante la guida.

Prestazioni e guida

Il motore da 1.0 litri, 3 cilindri turbo-benzina mild hybrid eroga 155 CV, offrendo una buona spinta e prestazioni soddisfacenti. In città, la Puma si comporta bene, mantenendo i giri del motore bassi e garantendo un comfort di guida. Tuttavia, su strade più impegnative, le sospensioni possono risultare rigide, specialmente con le gomme da 19 pollici. La precisione del volante è notevole, rendendo la guida sportiva un’esperienza piacevole, anche se il controllo elettronico di stabilità può intervenire frequentemente per i conducenti meno esperti.

Spazio e praticità

Uno dei punti di forza della Ford Puma è il suo bagagliaio, che offre una capacità di 456 litri, con un piano di carico regolabile e un esclusivo MegaBox da 80 litri, ideale per oggetti ingombranti o sporchi. Tuttavia, lo spazio posteriore per i passeggeri è limitato, risultando scomodo per tre adulti. La qualità dei materiali è generalmente buona, ma alcune finiture in plastica possono deludere.

Conclusioni e prezzi

Il prezzo della Ford Puma EcoBoost Hybrid parte da 27.500 euro per la versione base, mentre il modello ST-Line X, come quello in prova, parte da 33.500 euro. Con una dotazione di serie ricca e opzioni aggiuntive, la Puma si posiziona come un’ottima scelta nel segmento dei crossover compatti. Tuttavia, per chi cerca prestazioni sportive superiori, la versione ST da 170 CV potrebbe essere un’alternativa più allettante.