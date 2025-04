Un omaggio alla cultura giapponese

Con l’arrivo della stagione dei ciliegi in fiore, Rolls-Royce ha presentato un’esclusiva edizione della sua ammiraglia, la Phantom Cherry Blossom. Questa creazione non è solo un’auto, ma un vero e proprio tributo alla tradizione giapponese dell’Hanami, che celebra la bellezza effimera dei fiori di ciliegio. La Casa di Goodwood ha dedicato tre anni di lavoro per realizzare questo esemplare unico, collaborando strettamente con il proprietario per interpretare al meglio la sua visione.

Dettagli artigianali senza pari

L’abitacolo della Phantom Cherry Blossom è un capolavoro di artigianato, caratterizzato da oltre 250.000 punti di ricamo. Il soffitto, noto come “Bespoke Starlight Headliner”, presenta un ramo di ciliegio fiorito con petali bianchi, creando un’atmosfera incantevole e suggestiva. I pannelli delle portiere posteriori e la Privacy Suite sono anch’essi decorati con ricami che richiedono oltre sei mesi di lavorazione. Per la prima volta, Rolls-Royce ha utilizzato una tecnica di ricamo tridimensionale per i petali di ciliegio, conferendo un effetto realistico e affascinante.

Esterni che raccontano una storia

Non solo gli interni, ma anche gli esterni della Phantom Cherry Blossom richiamano il tema del ciliegio. La carrozzeria è realizzata in una raffinata colorazione Crystal over Arctic White, arricchita da una linea dipinta a mano che ne esalta l’eleganza. All’interno delle portiere, gli ombrelli decorati con un motivo di petali cadenti aggiungono un tocco di esclusività. Il prezzo di una personalizzazione di questo tipo è difficile da immaginare, ma considerando che la Phantom “normale” parte da 547.658 euro, è evidente che il proprietario non ha badato a spese per realizzare il suo sogno.