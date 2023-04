Moto GP, qualifiche Austin: Bagnaia si prende la pole. Terzo Marini

Finiscono qui le qualifiche del Gran Premio delle Americhe che sono andate in scena nel circuito di Austin. La pole position è stata portata a casa dal “buon” Pecco Bagnaia che ha conquistato la prima posizione con il tempo di 2:01.892: si tratta di un risultato incredibile se si tiene conto che è il tempo record di questa pista. Alle spalle del pilota della Ducati troviamo Alex Rins e Luca Marini.

Moto GP, qualifiche Austin: la griglia di partenza

Di seguito vediamo come si compone la griglia di partenza per ciò che riguarda le prime 10 posizioni:

Francesco BAGNAIA 2:01.892 Alex RINS +0.160 Luca MARINI +0.289 Alex MARQUEZ +0.350 Marco BEZZECCHI +0.376 Aleix ESPARGARO’ +0.647 Fabio QUARTARARO +0.857 Maverick VINALES +0.990 Johann ZARCO +1.170 Jack MILLER +1.192

Tre assenze importanti in vista della gara

Va segnalato che queste qualifiche, come la Sprint Race ormai prossima e della gara di domenica 16 aprile, non saranno presenti tre piloti importanti di questo motomondiale. Si tratta nello specifico di Marc Marquez che ha riportato una frattura alla mano, Enea Bastianini, anche lui fermo per un infortunio, ma alla spalla destra e che sarà sostituito da Michele Pirro e Pol Espargarò. A prendere il posto di quest’ultimo sarà Jonas Folger, mentre sulla Honda di Marquez vedremo Stefan Bradl.