Formula 1, Gp di Francia 2022: orari e dove vederlo

Iniziamo a riscaldare i motori. Questo weekend tornano le monoposto di Formula 1 e lo fanno in Europa, in Francia. Il Gp di Francia 2022 è il dodicesimo appuntamento del mondiale di F1.

Formula 1, Gp di Francia 2022: dove eravamo rimasti

Lo spettacolare Gran Premio d’Austria ha riportato il numero 16 di casa Ferrari al primo posto del podio. Una vittoria in casa Red Bull che mancava da tempo alla Ferrari e una vittoria individuale per Charles Leclerc che arriva dopo vari Gran Premi dettati dalle tensioni tra il pilota e la scuderia. Con enorme dispiacere Carlos Sainz al 57esimo giro si è dovuto ritirare mentre lottava per il secondo posto in quando la sua auto è andata in fiamme.

Verstappen si è piazzato al secondo gradino del podio, ma la Leclerc ha accorciato le distanze. Hamilton sta tornando il forma in quanto ha conquistato la terza posizione ed è al secondo podio di fila dopo Silverstone. Male anche Sergio Perez che è stato costretto al ritiro dopo un piccolo incidente di gara.

Dove vedere il Gp?

L’appuntamento del weekend sarà visibile su TV8, su Sky e su NOW Tv.

Vediamo con ordine il programma, gli orari e i canali su cui sintonizzarsi per non perdersi questo importante appuntamento.

Orari e programma su Sky e NOW Tv

Il Gp di Francia si potrà vedere in diretta su Sky ai canali: Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.

Inoltre è visibile anche in streaming su NOW Tv.

Venerdì 22 luglio

14.00: Prove Libere 1

17.00: Prove Libere 2

Sabato 23 luglio

13.00: Prove Libere 3

16.00: Qualifiche

Domenica 24 luglio

15.00: Gran Premio di Francia

Orari e programma su Tv8

Sabato 23 luglio

16.00: Qualifiche

Domenica 24 luglio

15.00: Gran Premio di Francia